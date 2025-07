Великобритания обмисля нови санкции срещу Израел за Газа

В еликобритания може да наложи нови санкции на Израел, ако той не се съгласи на примирие в ивицата Газа, заяви днес британският външен министър Дейвид Лами, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

Пред журналисти Лами заяви, че се чувства "ужасен" и "отвратен" от израелските действия в палестинския анклав.

Израелските сили за отбрана започнаха сухопътна операция срещу Дер ал Балах – основния център на хуманитарните дейности в анклава.

The horrific blockade of Gaza is illegal and almost certainly a war crime. It should have been ended a long time ago. A Labour government should not be sending arms to Israel either. Lift Gaza restrictions now, Britain tells Israel https://t.co/GKmjyxS20a

Вчера Лами и колегите му от 24 други страни, включително Франция, Канада и Австралия, в съвместно изявление настояха Израел да вдигне ограниченията над допускането на хуманитарна помощ в ивицата Газа.

Те осъдиха настоящия модел на доставки, подкрепен от Израел и САЩ, който е довел до "многократни стрелби от израелската армия срещу палестински граждани, търсещи храна".

Hundreds of thousands of people in Gaza are being deliberately starved to death.



Aid convoys are coming under fire.



Children are being shot by soldiers.



Schools and hospitals are being bombed.



What further war crimes need to take place before PM Netanyahu is sanctioned? pic.twitter.com/flGM0VpXn2