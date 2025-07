25 държави настояват за край на войната в Газа, Израел отхвърли призива

Д вадесет и пет страни, включително Великобритания, Франция и редица европейски държави, публикуваха съвместно изявление. В не се казва, че войната в Газа „трябва да приключи веднага“ и че Израел трябва да спазва международното право, предаде Асошиейтед Прес.

Министрите на външните работи на страните, сред които са Австралия, Канада и Япония, заявиха, че „страданията на цивилните в Газа са достигнали нови висини“ и осъдиха „отпускането на помощи в недостатъчни количества и нехуманното избиване на цивилни, включително деца, които се опитват да задоволят най-основните си нужди от вода и храна“.

„Моделът за доставка на помощи на израелското правителство е опасен, подхранва нестабилност и лишава жителите на Газа от човешкото им достойнство“, се казва още в изявлението.

„Отказът на израелското правителство да предостави необходимата хуманитарна помощ на цивилното население е неприемлив. Израел трябва да изпълнява задълженията си съгласно международното хуманитарно право“, се добавя в него.

Сред подписалите изявлението са външните министри на около 20 европейски страни, както и Канада, Австралия, Нова Зеландия и еврокомисарят по равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб.

САЩ и Германия не го подписаха.

Подписалите призоваха за незабавно прекратяване на огъня и добавиха, че са готови да предприемат действия в подкрепа на политически път към мир в региона.

Israel rejected a joint statement by the UK and 24 other nations condemning the "horrifying" deaths of Gazans seeking aid.



The countries called Israel's aid delivery model "dangerous" and urged an immediate ceasefire.



