Нападение в Газа: "Хамас" атакува палестински журналисти

Ч ленове на ислямистката групировка „Хамас“ нападнаха трима палестински журналисти в ивицата Газа, заяви Синдикатът на палестинските журналисти, цитиран от ДПА.

Това се случило близо до болницата „Насър“ в Хан Юнис в южната час на Газа, където журналистите работели, се казва в изявление на базирания на Западния бряг синдикат. Организацията обвини „служители по сигурността“ на „Хамас“ за атаката, но не даде повече подробности.

Сред нападнатите са оператор на катарската телевизия „Ал Джазира“ и кореспондент на турската Анадолска новинарска агенция, каза още синдикатът.

HAMAS ATTACKS JOURNALISTS IN GAZA

This is not an Israeli report.

It’s from the Palestinian Journalists’ Union.

The union reports that Hamas terrorists assaulted three Gaza-based reporters at Nasser Hospital in Khan Younis.

The journalists were first threatened and then… pic.twitter.com/gm4pkQgHqD