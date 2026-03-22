Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години

22 март 2026, 07:15
Н ад 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА.

Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в "Екс" (X).

Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия.

Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни. 

Междувременно стана ясно, че Иранска ракета е ударила центъра на израелския град Арад и е ранила най-малко 59 души, след като системите за противовъздушна отбрана не са успели да прехванат атаката. Ударът идва на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, при който Техеран засилва ракетните и дронови атаки не само срещу Израел, но и срещу държави от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

  • Иранска ракета удари израелския град Арад, най-малко 59 души са ранени

Нощта на 21 срещу 22 март пряко попадение на иранска ракета в центъра на град Арад, Южен Израел, причини големи щети и рани най-малко 59 души, съобщиха израелските спасителни служби, информира Франс прес.

След като по-рано в събота вечер ракета удари Димона, където се намира стратегически израелски обект за ядрени изследвания, друга ракета е паднала на около 25 км в Арад, според израелските въоръжени сили и полицията.

"Ракетата е ударила центъра на града и няколко жилищни сгради“, посочват израелската противопожарна служба.

"Спасителите и лекарите на "Маген Давид Адом" оказват медицинска помощ и транспортират 59 пациенти към болниците с десетки линейки и хеликоптери“, посочиха от израелската службата за спешна помощ.

Шестима от ранените са "в тежко състояние, 13 са в среднотежко състояние, а 40 души са с по-леки наранявания. Екипите продължават да търсят хора" сред развалините, според изявление на службата.

"Три сгради са били пряко засегнати и се съобщава за сериозни структурни щети. На един от етажите на една от сградите е избухнал пожар (...). Съобщава се за жертви“, добавиха израелските власти.

По първоначални данни на спасителните служби около тридесет души са ранени в Арад, докато на кадри, заснети от израелски медии, се виждат тежки разрушения в жилищен квартал на града.

Според противопожарната служба "както в Димона, така и в Арад са били задействани системите за прехващане на ракети, но те не са успели да елиминират заплахите, което е довело до два преки удара от балистични ракети, снабдени с бойни глави с няколкостотин килограма експлозиви“.

Иранската държавна телевизия обяви, че изстрелването на ракета срещу Димона представлява "отговор“ на израелския удар, нанесен в събота срещу иранския ядрен обект в Натанз.

  • Противовъздушната отбрана на ОАЕ е прехванала ирански ракети

В тъмните часове на 22 март стана ясно, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били атакувани с ирански ракети след предупреждение от Техеран, че ще подложи на ожесточени удари страната в случай на атаки срещу оспорвани острови в Персийския залив, които се контролират от Иран, предаде Франс прес.

Противовъздушната отбрана на ОАЕ се е задействала, за да се справи със „заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран“, заяви в съобщение Министерството на отбраната на Емирствата, като обясни, че „тътените, които се чуват, са резултат от прехващането“ на ракетите.

Властите в Рас ал Хайма, в северната част на ОАЕ, също заявиха, че взривовете, чути в някои части на града, са в резултат от успешно прехванати ракети.

Иранската армия предупреди по-рано в събота, че ще вземе ОАЕ под прицел, ако те атакуват островите Абу Муса и Голям Тунб, които се контролират от Иран, но за които Емирствата имат претенции.

Двата острова се намират близо до началото на Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол, и от дълго време са източник на напрежение между Иран и ОАЕ.

Техеран обвинява съседите си от Залива, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Иран предприе множество атаки с ракети и дронове срещу цели на територията на страните от региона, като твърди, че атакува американските интереси в тези страни.

  • Три балистични ракети са били насочени към района на Рияд

В ранните часове на неделя три балистични ракети са били изстреляни към саудитската столица Рияд, съобщи тази сутрин министерство на отбраната на Саудитска Арабия, цитирано от Франс прес.

„Засечено е изстрелването на три балистични ракети към района на Рияд. Една ракета е прехваната, а другите две са паднали в необитаем район“, обяви саудитското министерството в социалната мрежа „Екс“ (X).

Пет дрона са били свалени над територията на страната след полунощ в неделя, се добавя в публикацията.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия обяви в събота, че е уведомило ирански военен аташе, негов помощник и трима служители на посолството на Иран в страната, че трябва да напуснат кралството в рамките на 24 часа, след като ги обяви за персона нон грата. 

Продължаващите ирански атаки ще доведат до по-нататъшна ескалация и ще имат „значителни последствия“ за настоящите и бъдещите отношения между двете държави, добави саудитското ведомство.

Саудитска Арабия е подложена на атаки със стотици ирански ракети и дронове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, като по-голямата част от тях са били прехванати, заявиха властите в Рияд.

Източник: БТА    
