Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

21 март 2026, 14:37
Източник: БТА

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Израел САЩ Иран Военни удари Израел Кац Доналд Тръмп Иранско ръководство Сигурност на Израел Военна кампания Тел Авив
Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран

Към момента няма данни за пострадали

Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Жените кандидати за депутати на вота на 19 април са с 62 повече спрямо изборите през октомври 2024 г.

Съотношението обаче остава в полза на мъжете

Може ли избирателят да гласува в населено място, където няма адресна регистрация, но живее там?

Вижте повече по темата в следващите редове

Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Съд в Сан Франциско: Илон Мъск е подвел инвеститори при сделката за Twitter

Съдиите излязоха с окончателно решение срещу технологичния милиардер

Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Над 40 квартала попадат в зона на опасност, докато дроновете разширяват фронтовата линия

Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Държавите ще предприемат стъпки за стабилизиране на енергийните пазари и подпомагане на най-засегнатите.

Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

Разрешението обхваща само петрол, натоварен на танкери преди 20 март, и не позволява нови покупки

"Много сме близо до постигането на целите си", каза Доналд Тръмп

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Американският президент настоя НАТО да изпрати военни кораби в Ормузкия проток

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта" и къде реално ще оцелеете?"

Когато ламарините започнат да се мачкат, сантиметрите разлика в позицията ви могат да означават разликата между живота и смъртта. Учените разкриват защо „седалката на смъртта" оправдава името си и как едно просто преместване назад увеличава шансовете ви за оцеляване почти двойно

