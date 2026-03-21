Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

В ъншните министри на страните от Г-7 и Европейския съюз призоваха за „незабавно и безусловно“ прекратяване на атаките на Иран срещу съюзници в Близкия изток, предаде АФП.

„Призоваваме за незабавно и безусловно спиране на всички атаки от страна на иранския режим“, се казва в съвместно изявление на дипломатическите представители на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и на върховния представител на ЕС по външната политика.

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

В изявлението се изразява „подкрепа за партньорите ни в региона пред лицето на неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните прокси сили“.

Подчертава се още, че държавите, станали обект на подобни действия, имат право да защитават територията си и своите граждани.

Иран отро осъди декларацията на Г-7

Американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари предизвикаха разширяване на конфликта в региона, като Техеран отговори с атаки в различни части на Близкия изток и извън него.