Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно“ спиране на атаките от Иран

Държавите, станали обект на подобни действия, имат право да защитават територията си

21 март 2026, 22:42
В ъншните министри на страните от Г-7 и Европейския съюз призоваха за „незабавно и безусловно“ прекратяване на атаките на Иран срещу съюзници в Близкия изток, предаде АФП.

„Призоваваме за незабавно и безусловно спиране на всички атаки от страна на иранския режим“, се казва в съвместно изявление на дипломатическите представители на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и на върховния представител на ЕС по външната политика.

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

В изявлението се изразява „подкрепа за партньорите ни в региона пред лицето на неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните прокси сили“.

Подчертава се още, че държавите, станали обект на подобни действия, имат право да защитават територията си и своите граждани.

Иран отро осъди декларацията на Г-7

Американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари предизвикаха разширяване на конфликта в региона, като Техеран отговори с атаки в различни части на Близкия изток и извън него.

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

carmarket.bg
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!
Ексклузивно

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Преди 1 ден
Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам
Ексклузивно

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Преди 1 ден
Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази
Ексклузивно

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Преди 1 ден
Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна
Ексклузивно

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Преди 1 ден
<p>Почина директорът на ФБР, който разследваше Тръмп</p>

Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп

Свят Преди 2 часа

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

Свят Преди 3 часа

Иранските сили са насочили 1119 ракети към цели в съседни страни и 300 ракети по израелска територия

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Свят Преди 5 часа

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили"

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

Свят Преди 6 часа

Атаката е била насочена предимно към ракетни обекти в Ислямската република

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Свят Преди 8 часа

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Свят Преди 8 часа

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия

<p>МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ</p>

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 9 часа

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Свят Преди 9 часа

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

Свят Преди 9 часа

Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран

Най-силната магнитна буря за последните два месеца обхвана Земята

Най-силната магнитна буря за последните два месеца обхвана Земята

Свят Преди 9 часа

Учени прогнозират, че геомагнитната ситуация ще се нормализира напълно на 24 март

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка

България Преди 9 часа

Към момента няма данни за пострадали

Нарендра Моди, министър-председател на Индия 23966 Kanal3 64009

Моди осъди атаките в Близкия изток в разговор с президента на Иран

Свят Преди 9 часа

Индийският премиер подчерта отворените морски маршрути

<p>Украйна отблъсна масирана атака</p>

Украйна отблъсна масирана атака, свали 148 руски дрона

Свят Преди 10 часа

Атаката беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана

<p>МВнР с позиция за Ормузкия проток</p>

МВнР: България се асоциира със съвместната декларация на европейски и други страни за Ормузкия проток

България Преди 10 часа

Страната приветства мерките за безопасно корабоплаване и стабилизиране на пазарите

Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

България Преди 11 часа

Актът е връчен след проверка на МВР заради видеоклип с оставен без надзор пистолет в автомобил

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Пари Преди 11 часа

Царевицата, фуражната пшеница и суровата захар поскъпват на международните пазари, докато ССБ отчита спокойна търговия

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Април идва с пролетен хлад и дъждове

sinoptik.bg
1

В Русе посрещат първи круиз за сезона

sinoptik.bg

Последното послание на Чък Норис

Edna.bg

Цветя, фигури и нов текстил - време е за пролетно настроение у дома

Edna.bg

НА ЖИВО: Лийдс - Брентфорд 0:0

Gong.bg

Саутхемптън влезе в Топ 6 с един от головете на сезона (видео)

Gong.bg

Тежка катастрофа между автобус и линейка взе жертва

Nova.bg

Тонове храна с неясен произход: Разследват хладилен склад в Хасково

Nova.bg