Къде изчезнаха бойните делфини на Путин

Б уря връхлетя Черно море преди седмица и нанесе хаос по крайбрежието. Сред жертвите на бруталния вятър беше пристанището на Севастопол, в окупирания Крим, където руският флот държи военните си делфини.

Към момента не е ясно дали животните все още са загражденията си, или са се възползвали от възможността да избягат. Знае се обаче, че съоръженията са силно повредени.

Тази информация е открита от Х. И. Сътън, журналист и разузнавателен анализатор, който идентифицира ситуацията след изследване на скорошни сателитни изображения.

„Мащабна буря връхлетя Крим на 26-27 ноември. Предварителният анализ разкрива, че загражденията за делфини в пристанището на Севастопол са изчезнали-100%“, написа Сътън в публикация в X (бивш Twitter).

***UPDATE***

Here -> https://t.co/JNp29b73XL



A massive storm battered Crimea on the Nov 26-27. Preliminary analysis reveals that the dolphin pens in Sevastopol harbor are gone(!) 100%



It is plausible that some or all of the trained dolphins have been freed. #OSINT pic.twitter.com/hRTwX6dp8l