„Къде е Мелания Тръмп?“: Въпросът, превзел социалните мрежи

В ъпроси относно местонахождението на Мелания Тръмп заляха социалните медии, след като бившата първа дама не беше видяна в съда по време на целия наказателен процес срещу съпруга си Доналд Тръмп по обвинения, че е купил мълчанието на порноактрисата Сторми Даниълс за тяхна връзка.

Докато защитата изнасяше заключителни аргументи в наказателния съд в Манхатън във вторник, три от петте деца на бившия президент присъстваха и седяха на първия ред: Доналд младши, Ерик и Тифани Тръмп. Въпреки това, както при останалата част от продължилия седмици процес, Мелания Тръмп не бе забелязана никъде.

Доналд Тръмп се пледира за невинен по 34 престъпления за фалшифициране на бизнес записи във връзка с така наречените тайни пари, които той е уредил на тогавашния си адвокат Майкъл Коен, за да плати на Даниелс да запази предполагаемата афера, която е имала с бившия президент преди изборите през 2016 г.

"Where is Melania Trump" messages take internet by storm https://t.co/oevNmfSVAc

Парите бяха посочени в регистрите на компанията на Доналд Тръмп като „юридически такси“, което прокурорите предполагат, че е част от незаконен опит да се повлияе на резултата от надпреварата през 2016 г. Доналд Тръмп призна, че е възстановил 130 000 долара на Коен, но отхвърли всички обвинения в неправомерни действия, като каза, че процесът е част от политически лов на вещици, целящ да провали кандидатурата му за нов мандат в Белия дом.

С приключването на процеса във вторник бяха разпространени видеозаписи на членове на семейството на Доналд Тръмп, които стоят пред сградата на съда преди съдебното заседание за деня. И макар да беше отбелязано, че той има три от децата си, които да се присъединят към екипа му от поддръжници, бяха повдигнати въпроси относно Мелания Тръмп.

Бившият старши изпълнителен директор на NBC Майк Сингтън публикува в "X" кадри от разпита на Доналд Тръмп, докато влиза в съда. Към момента на публикуване видеото е събрало повече от 400 000 гледания.

As Tiffany Trump, Eric Trump, Lara Trump and Don Jr stand behind Donald Trump at the courthouse today, reporter shouts the obvious question: “Where’s Melania?” pic.twitter.com/znsESEXOGi