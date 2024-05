Майкъл Коен: Доналд Тръмп беше уверен, че може да замени Мелания

Б ившият президент Доналд Тръмп бил уверен, че може да замени съпругата си Мелания Тръмп, ако тя го напусне заради твърдения за изневяра, свидетелства бившият му партньор Майкъл Коен.

Коен беше призован да свидетелства в наказателния процес срещу Тръмп в Манхатън в понеделник.

57-годишният бивш партньор на Тръмп е главният свидетел в делото за мълчание, което произтича от плащането на $130 000, което е направил на звездата от филми за възрастни Сторми Даниелс в навечерието на изборите през 2016 г. Тръмп е обвинен за фалшифициране на бизнес записи във връзка с плащането. Той се призна за невинен и отрече твърденията на Даниелс, че двамата са имали сексуален контакт.

По време на свидетелските си показания Коен беше попитан как е реагирал Тръмп, когато разбрал, че Даниелс разкрива историята за него по-малко от месец преди деня на изборите. Коен припомни, че когато са се опасявали от възможността случаят с Даниелс да стане публичен, той е попитал шефа си как вървят нещата със съпругата му, на което Тръмп е отговорил, че няма да остане ерген дълго след това.

