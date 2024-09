"Куршумите летят и ще става само по-лошо": Заплаха за демокрацията - причината за атаките срещу Тръмп

Б авно добиваме по-добра представа за събитията в голф клуба на Доналд Тръмп в Палм Бийч. Но много въпроси остават без отговор, посочва журналистът Марк Стоун.

Има неизвестни за разследването, неизвестни за това как всичко това влияе на изборите в САЩ, до които остават по-малко от 50 дни, и неизвестни за това докъде води опасната реторика.

По отношение на разследването - вече знаем, че то включва агенти на ФБР, работещи на множество места от Палм Бийч до Хаваите и Северна Каролина, както и със съдебномедицински анализ на електронните устройства на заподозрения в офисите на ФБР в Куантико, Вирджиния.

Това е операция с участието на няколко агенции, ръководена от ФБР, но с участието на местния шериф, щатската прокуратура и “Сикрет сървис” на САЩ.

Работата им е в съвсем начален стадий. Обвиненията в притежание на огнестрелно оръжие срещу Райън Рут вероятно скоро ще бъдат последвани от други обвинения, смята журналистът на Sky News.

Разкрито е, че самият той не е произвел нито един изстрел, когато е бил задържан от агент на “Сикрет сървис”, който е бил една база преди Доналд Тръмп на игрището.

Въпреки това вероятно все пак ще му бъдат повдигнати обвинения в опит за убийство.

Камерата му GoPro, двете чанти и оръжието му са обект на съдебномедицинска експертиза, както и телефонът му.

Данните от този телефон позволяват на разследващите да заключат, че той е бил в района на голф игрището в продължение на 12 часа, преди агентът да го забележи.

От "Сикрет сървис" разкриха, че неделната игра на Тръмп на голф е била “движение извън протокола“. То не е било част от планирания му график.

