В ластите задържаха заподозрян във връзка със стрелба в близост до бившия президент на САЩ, Доналд Тръмп, на голф игрището му в Уест Палм Бийч, Флорида. Заподозреният, идентифициран като Райън Уесли Рут, на 58 години, изглежда е бил мотивиран от разочарование от политиката на САЩ по отношение на войната в Украйна.

В интервю за Newsweek Romania през юни 2022 г. Рут говори за усилията си да наеме доброволци за Международния легион за отбрана на Украйна, част от сухопътните сили на Украйна.

"Въпросът защо съм тук... за мен много от другите конфликти са сиви, но този конфликт определено е черно-бял", каза Рут. „Това е за доброто срещу злото."

Подкрепата на Рут за Украйна

