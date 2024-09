Кремъл за готвения атентат срещу Тръмп: Играта с огъня си има последици

К ремъл коментира днес готвения атентат срещу бившия американски президент Доналд Тръмп.

Попитан за това, което ФБР нарече очевиден опит за убийство, говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков каза:

"Не ние трябва да мислим за това, а американските разузнавателни служби. Във всички случаи, играта с огъня си има последици."

Тръмп: Няма никога да се предам!

Коментарът на Песков е ясна препратка към подкрепата на САЩ за Украйна, посочва "Ройтерс".

Три американски медии - телевизиите Си Ен Ен и "Фокс нюз" и вестник "Ню Йорк таймс", цитирайки свои източници в правоприлагащите органи, идентифицираха заподозрения като 58-годишния Райън Уесли Раут, който отскоро живее на Хаваите.

Профилите в социалните мрежи на Раут сочат, че той е бил пламенен поддръжник на Украйна.

"Ню Йорк таймс" съобщи, че е интервюирал миналата година Раут за статия за американски доброволци, които са искали да заминат да се сражават за Украйна.

Раут е казал пред вестника, че е пътувал до Украйна и е прекарал няколко месеца там през 2022 г., както и че се е опитвал да вербува афганистански войници, избягали от режима на талибаните, да се бият за украинската кауза.

Няма обаче никакви данни Киев да е имал някаква връзка или дори информация за Раут.

Нова стрелба край Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски осъди днес опита за убийство на кандидата за президент на Републиканската партия и заяви, че политическото насилие няма място където и да било по света, предаде "Ройтерс".

"Радвам се да чуя, че Доналд Тръмп е в безопасност и не е пострадал. Пожелавам всичко най-хубаво на него и семейството му", заяви украинският президент.

"Добре е, че заподозреният за покушението е бил задържан бързо", добави Зеленски.

Високопоставен украински служител заяви пред АФП, че мъжът, Райън Уесли Раут, не е свързан по никакъв начин с украинското правителство.

"Той не е служил тук (в украинската армия) и няма никакви връзки с държавни структури, това е сигурно", заяви служителят, говорейки при условие за анонимност.

Задържаният мъж, когото АФП интервюира през 2022 г. в Киев, където е пътувал в израз на подкрепа за украинския народ, "е влязъл в Украйна като обикновен човек, като много други", поясни служителят.

От Украинския чуждестранен легион, съставен от чуждестранни доброволци, които се сражават за Украйна, посочиха пред АФП, че заподозреният американец никога не е служил в техните редици.

"Райън Раут никога не е служил в Чуждестранния легион", който е под шапката на украинското военно разузнаване, и "няма никаква връзка с военната част. Слуховете, разпространявани в някои медии, не са верни", заявиха от Легиона.

Евентуална победа на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ през ноември може да промени ситуацията за Киев, който е силно зависим от военната подкрепа на САЩ в борбата с руската инвазия, продължаваща от февруари 2022 г.

Сътрудниците на Тръмп вече намекнаха, че ако той спечели, ще използват американската помощ като лост за принуждаване на Киев да направи териториални отстъпки на Москва, посочва АФП.

I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and his family. It’s good that the suspect in the assassination attempt was apprehended quickly. This is our principle: the rule of law is paramount and political violence has no place anywhere in…