Политическото насилие се превръща в нова норма за Америка

С лед като десетилетия наред не е имало политическо насилие, насочено срещу кандидат за президент от една от основните партии, сега САЩ преживяха това два пъти в рамките на два месеца - и в двата случая мишена беше бившият президент Доналд Тръмп.

В средата на юли той едва избегна да бъде прострелян в главата от въоръжен мъж на митинг в Бътлър, Пенсилвания. 20-годишният нападател беше застрелян от снайперист.

Два месеца по-късно, в неделя следобед, по време на игра на голф, според ФБР той е бил очевидната мишена на друг потенциален убиец, като заподозреният вече е задържан.

Разследващите твърдят, че мъж, въоръжен с пушка тип АК-47, е чакал в храстите, докато Тръмп е играл на голф игрището си в Уест Палм Бийч, преди предполагаемият нападател да бъде забелязан от агентите на Сикрет сървис, които открили огън.

