Кукловодът на наркоимперията: Двойният живот "султана“ с кралски връзки бе разобличен

Н а пръв поглед Мохамед Асиф Хафийз беше достоен човек. Глобален бизнесмен и посланик на престижен лондонски поло клуб, той се движеше в британските елитни среди, включително с членове на кралското семейство, пише BBC .

Редовно предоставяше подробна информация на властите във Великобритания и Близкия изток, която в някои случаи довеждаше до залавянето на огромни пратки наркотици. Мотивът му, както той твърдеше, бил единствено "моралният му дълг да ограничава и да изобличава криминалните дейности".

Поне това беше образът, който искаше да внуши на хората.

В действителност Хафийз беше това, което американските власти описват като "един от най-активните трафиканти на наркотици в света".

От дома си във Великобритания той беше кукловод на огромна империя за наркотици, доставяща много тонове хероин, метамфетамин и хашиш от бази в Пакистан и Индия, които се разпространяваха по целия свят. Гангстерите, за които докладваше, бяха негови конкуренти, а мотивацията му бе да изчисти пазара от съперниците си.

Статусът му в подземния свят му спечели прякора "султанът".

Но тази криминална власт и престиж не продължиха вечно. След сложна съвместна операция между британските и американските власти, Хафийз, на 66 години, беше екстрадиран от Великобритания през 2023 г. Той призна вината си през ноември миналата година.

В петък бе осъден на 16 години затвор в Ню Йорк за заговор за внос на наркотици, включително количество хероин, достатъчно за "милиони дози", в САЩ. Тъй като беше задържан от 2017 г., присъдата му ще изтече през 2033 г.

Екип на BBC е проследил подробно случая на Хафийз.

