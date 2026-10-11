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Зеленски подкрепи енергийното примирие, но настоя Русия също да го спазва

Украинският президент заяви, че очаква подробности от Вашингтон и че Русия също трябва изрично да подкрепи прекратяването на огъня

11 октомври 2026, 19:05
Зеленски подкрепи енергийното примирие, но настоя Русия също да го спазва
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели за незабавно „енергийно прекратяване на огъня“, без първоначално да предостави допълнителни подробности около сделката, предава ВВС.

Доналд Тръмп обяви незабавно „енергийно примирие“ между Русия и Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя прекратяването на огъня, но подчерта, че е изключително важно и Русия да го подкрепи.

Отговорът на Зеленски идва, след като Тръмп обяви, че и двете страни са се съгласили с прекратяването на огъня, което първоначално накара украинския държавен глава да каже пред американския новинарски уебсайт Axios, че това е „новина за него“.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски посочи, че току-що е обсъдил примирието в разговор с канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Очакваме подробности от американска страна. От наша страна Украйна винаги напълно подкрепя стъпките към деескалация, защита на човешки живот и решенията, необходими за прекратяване на войната и гарантиране на траен мир“, заяви Зеленски.

По-рано украинският президент осъди съобщението на Доналд Тръмп за сделка за внос на руски дизел в САЩ, определяйки го като „подарък“ за президента Владимир Путин. В отговор Тръмп, който е под силен натиск да намали цените на горивата, заяви, че е „време Украйна да си получи нов президент“.

Доналд Тръмп Володимир Зеленски Украйна Русия Енергийно примирие Прекратяване на огъня Война в Украйна
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