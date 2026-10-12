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Тайният медицински кабинет в Бъкингамския дворец, в който крал Чарлз III никога няма да влезе

Зад стените на кралската резиденция работи специален медицински кабинет за служителите, но монархът има собствен екип на разположение 24/7

12 октомври 2026, 12:30
Тайният медицински кабинет в Бъкингамския дворец, в който крал Чарлз III никога няма да влезе
Източник: БТА

Б ъкингамският дворец - емблематичната резиденция на крал Чарлз III - крие множество необичайни детайли: тайни проходи, частен плувен басейн и дори собствена пощенска станция. Извън тези уникални удобства, зад стените на двореца функционира и напълно оборудван медицински кабинет от британската здравна система (NHS), предназначен за персонала, съобщи HELLO!.

С над 188 спални за служители в самия дворец, поддържането на здравето на екипа - особено през сезона на настинките и грипа - е важна задача. Тайният медицински център е разположен в кралските конюшни (Royal Mews), където се съхраняват автомобилите и каретите на краля, и обслужва всички близо 800 служители на резиденцията.

Има обаче една съществена причина, поради която самият крал Чарлз III никога не стъпва в този кабинет.

Личната медицинска гвардия на монарха

В документалния филм „A Year at Buckingham Palace: Winter“ („Година в Бъкингамския дворец: Зима“) по Channel 5 беше показан екстериорът на медицинския кабинет и се разкри защо Негово Величество никога не го използва.

Причината се крие в това, че кралят разполага със собствен личен медицински екип, известен като „Кралско медицинско домакинство“ (Royal Medical Household). Този висококвалифициран екип от лекари и специалисти е на разположение на монарха 24 часа в денонощието - вековна традиция, спазвана от британските владетели през десетилетията.

Напредъкът в лечението на крал Чарлз III

Този специализиран екип бе от ключово значение по време на лечението на краля от рак. Бъкингамският дворец за първи път съобщи за диагнозата на монарха през февруари 2024 г., а през декември 2025 г. Чарлз сподели позитивни новини за здравословното си състояние.

„Днес мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагноза, ефективната интервенция и стриктното спазване на съветите на лекарите, моят график за лечение на рака ще бъде намален през новата година Този крайъгълен камък е както лична благословия, така и доказателство за забележителния напредък, постигнат в грижите за болните от рак през последните години - напредък, който се надявам да даде кураж на онези 50 процента от нас, които в даден момент от живота си ще се сблъскат с тази диагноза“, обяви тогава кралят.

Официално не бе съобщено от какъв точно тип рак се лекува Негово Величество, но заболяването бе открито по време на рутинна процедура за увеличена простата. Оттогава 77-годишният монарх се превърна в активен застъпник за превантивните прегледи и редовните профилактични скрининги.

Кейт Мидълтън и нейната победа над коварната болест

Снахата на краля - принцесата на Уелс, също премина през тежка битка с рака. Съпругата на принц Уилям претърпя профилактична химиотерапия, след като при коремна операция бяха открити ракови клетки.

Кейт Мидълтън приключи с химиотерапията си през септември 2024 г., а през януари 2025 г., по време на посещение в болницата „Роял Марсдън“, официално съобщи, че е в ремисия. Оттогава майката на три деца се върна към публичните си задължения, като използва личния си опит, за да повишава обществената осведоменост за раковите заболявания, психичното здраве и възстановяващата сила на природата.

Източник: HELLO!    
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