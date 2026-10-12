Свят

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

17-годишен мароканмец е открит закачен за шасито на автобуса на Реал Валядолид след завръщане от гостуване в испанския анклав

Александър Костадинов Александър Костадинов

12 октомври 2026, 11:04
Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни
Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“
„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България
Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея

Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея
Кога се очаква грипната вълна в България и ще има ли достатъчно ваксини?

Кога се очаква грипната вълна в България и ще има ли достатъчно ваксини?
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към морето

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към морето
Зеленски съобщи за руски удари след обявеното от Тръмп енергийно примирие

Зеленски съобщи за руски удари след обявеното от Тръмп енергийно примирие
Световна вълна от недоволство след атентата на летището в Рияд с 12 загинали

Световна вълна от недоволство след атентата на летището в Рияд с 12 загинали


В пореден случай напрежението около испанския анклав Сеута се пренесе и на футболната сцена, след като масовото нахлуване на мигранти от Марокко към територията на европейската държава доведе до куриозен и опасен инцидент.

Този път в центъра на събитията попада испанският футболен клуб Реал Валядолид, който се състезава във втора дивизия на страната (Сегунда дивисион). След гостуване в Сеута, завръщането на отбора към континенталната част се е превърнало в изпитание.

Играчите и треньорският щаб пътували с два автобуса през ферибота до континента, след което поели по магистралата към Валядолид. Около час след началото на пътуването на испанска земя, шофьорът на единия автобус усетил странни шумове и решил да спре за проверка.

При оглед на задния мост, закъчван опасно между колелата на превозното средство, е открит 17-годишен младеж от Марокко. Младежът по чудо не е бил забелязан при строгата митническа проверка на излизане от анклава, нито пък при полицейския обиск на автобусите непосредствено преди тръгването им от стадиона - мерки, наложени именно заради масовите опити на мигранти да напуснат Сеута и да влязат в континентална Испания по всякакви начини.

Автор: Александър Костадинов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 породи кучета, които се срещат в различни размери

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

България Преди 9 минути

Елизара Янева се изкачи до рекордното 146-о място, а Росица Денчева напредна до №195.

Бен Афлек

„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Свят Преди 17 минути

Актьорът Бен Афлек категорично отхвърли възможността да се кандидатира за публична длъжност, като нарече политиката „депресиращ свят“, изпълнен с корупция и лицемерие. Звездата сподели разочарованието си от системата по време на промоцията на новия си филм

Президентът Илияна Йотова

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

България Преди 32 минути

Президентът заяви, че нападенията поставят под въпрос безопасността на екипажите и свободното международно корабоплаване

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 39 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 45 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 48 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 48 минути

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 1 час

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Кая Калас

Кая Калас: Санкциите срещу Русия биха били по-ефективни, ако САЩ също ги прилагат

Свят Преди 2 часа

Върховният представител на ЕС заяви, че по време на война е важно украинското общество да запази единството си

Палестинци в Газа: "Войната не ни оставя на мира"

Палестинци в Газа: "Войната не ни оставя на мира"

Свят Преди 2 часа

Година след обявяването на примирието в ивицата Газа мнозина все още се намират в тежко положение, а хуманитарни организации се грижат за оцеляването им

Тръмп иска да преименува Атлантическия или Тихия океан на „Океан на Тръмп“

Тръмп иска да преименува Атлантическия или Тихия океан на „Океан на Тръмп“

Свят Преди 2 часа

Американският президент предложи океаните да носят името „Океан на Тръмп“ или „Океан на Северна и Южна Америка“, след като преди това вече промени имената на Мексиканския залив и езеро Онтарио

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg