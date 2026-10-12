Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

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В пореден случай напрежението около испанския анклав Сеута се пренесе и на футболната сцена, след като масовото нахлуване на мигранти от Марокко към територията на европейската държава доведе до куриозен и опасен инцидент.

Този път в центъра на събитията попада испанският футболен клуб Реал Валядолид, който се състезава във втора дивизия на страната (Сегунда дивисион). След гостуване в Сеута, завръщането на отбора към континенталната част се е превърнало в изпитание.

Играчите и треньорският щаб пътували с два автобуса през ферибота до континента, след което поели по магистралата към Валядолид. Около час след началото на пътуването на испанска земя, шофьорът на единия автобус усетил странни шумове и решил да спре за проверка.

При оглед на задния мост, закъчван опасно между колелата на превозното средство, е открит 17-годишен младеж от Марокко. Младежът по чудо не е бил забелязан при строгата митническа проверка на излизане от анклава, нито пък при полицейския обиск на автобусите непосредствено преди тръгването им от стадиона - мерки, наложени именно заради масовите опити на мигранти да напуснат Сеута и да влязат в континентална Испания по всякакви начини.