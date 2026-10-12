Свят

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 октомври 2026, 09:43
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Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за внос на руски дизел в САЩ предизвика остри реакции отвъд Океана и повдигна въпроси за бъдещето на отношенията между Вашингтон, Москва и Европа. Последиците коментираха в ефира на NOVA геополитическият анализатор проф. Марин Русев и политическият анализатор Кристиян Шкварек.

„Двойно дъно“

Според проф. Русев зад икономическите мотиви на американския президент се крият далеч по-сериозни политически последици.

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„Става въпрос за двойно дъно. На повърхността излиза нещо, което има своята икономическа мотивация, но всъщност поражда много тежки политически последици“, заяви той. По думите му действията на Тръмп могат да бъдат разглеждани като „предателство към ценностната система на Запада“.

„Силният ще прави каквото може“

Кристиян Шкварек изрази различна позиция. Според него светът окончателно се разделя с представата, че международните отношения се определят преди всичко от общи ценности и правила.

„На света ще има световни блокове и световни сили, които се разбират и си гледат интереса. Единственото, което има значение за нас, е дали ние сме силни“, посочи той. Анализаторът предупреди, че в новата геополитическа реалност „силният ще прави каквото може, а слабият ще търпи каквото трябва“.

Тръмп пред междинните избори

Двамата коментираха и политическите рискове за Тръмп преди междинните избори в САЩ. Според Шкварек президентът се опитва да възстанови подкрепата на републиканските избиратели, след като не е изпълнил ключови свои обещания за миграцията, цените и избягването на нови войни.

Проф. Русев определи действията на Тръмп като пример за краткосрочна политика, подчинена на моментните обстоятелства, вместо на дългосрочна стратегия.

Слабостите на Европа

Шкварек разкритикува зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси и недостатъчния капацитет за производство на въоръжение. Според него европейските политики за декарбонизация допълнително затрудняват индустрията.

Проф. Русев призна част от проблемите, но подчерта, че екологичните съображения не бива да бъдат пренебрегвани и че демократичният модел предполага по-сложен процес на вземане на решения.

Какво означава това за България

По темата за България двамата анализатори се обединиха около необходимостта страната да отстоява по-ясно позициите си, включително при съмнения за руска намеса в инциденти, засягащи националната сигурност.

„Изглеждаш слаб, когато не си способен във всеки един момент да защитиш интереса си“, заяви Шкварек. Според него България трябва да бъде готова да реагира независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или друга държава.

Проф. Русев също смята, че страната ни трябва да демонстрира по-категорична позиция, но предупреди срещу резките промени във външнополитическия курс. „Когато една държава се държи твърдо, праволинейно, с отчитане на националния интерес, имаме много по-добри шансове“, посочи той.

Анализаторите засегнаха и историческата склонност на България да се съобразява с големите сили. Според Шкварек страната трябва да преодолее страха да защитава интересите си, а Русев призова за по-ясно разграничаване между политиката на Владимир Путин и руското общество като цяло.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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