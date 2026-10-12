Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

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Р уският технологичен гигант „Яндекс“, често наричан „руският Google“, беше принуден напълно да преустанови работата на един от основните си центрове за данни в град Владимир, източно от Москва. Причината е щети, нанесени от украински удар с дрон - третата подобна атака срещу обекти на компанията в рамките само на една седмица, съобщава BBC.

(Във видеото: Русия атакува Украйна часове след обявеното енергийно примирие)

От компанията потвърдиха в Telegram, че при удара във Владимир няма пострадали хора, но работата на съоръжението е „напълно преустановена“, а инженерите се опитват да възстановят свързаността.

По-рано тази седмица „Яндекс“ обяви сериозни затруднения при поддържането на услугите си, след като два от общо петте ѝ центъра за данни - в Сасово (в четвъртък) и Калуга (в петък) - също бяха засегнати. Нарушения има в работата на AI чатбота на компанията, устройствата за интелигентен дом, както и в популярните приложения за таксита и доставка на храна, използвани от десетки милиони потребители.

Russian search engine Yandex struggles after Ukrainian strikes on data centres https://t.co/r6rZWMp8kO — BBC News (World) (@BBCWorld) October 9, 2026

Киев с прицел в технологичната инфраструктура

Киев заяви, че целта на атаките е да се порази инфраструктура, която осигурява приходи за военната машина на Москва, както и да се принуди Русия да отклони ресурс за възстановяване на засегнатите компании.

Атаката срещу дата центъра дойде само часове след като американският президент Доналд Тръмп отправи предупреждение към Украйна незабавно да спре ударите срещу руските петролни рафинерии, за да може Москва да пусне повече дизел на световния пазар - сделка, която вече предизвика остри критики в Европа и дипломатически сблъсък с украинския президент Володимир Зеленски.

Russian bot traffic has plummeted after Ukrainian drone strikes knocked out Russian tech giant @Yandex’s biggest data centers. @Cloudflare reports that bot traffic from the Yandex network has dropped to just 0.4% of the maximum number of HTTP requests recorded over the past two weeks. https://t.co/IJ6hMzNhkB — Frank Luntz (@FrankLuntz) October 11, 2026

Атаките от двете страни на фронта продължават

Докато технологичната инфраструктура на Русия е подложена на натиск, руските удари срещу Украйна също не стихват. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи за шестима ранени при нощни атаки в Днепропетровска област. В Запорожие местните власти потвърдиха за най-малко 20 загинали, сред които четири деца, при руски бомбардировки през уикенда.

В хода на войната Русия също неколкократно е атакувала украински центрове за данни, което доведе до сривове в интернет и принуди редица компании да преместят сървърите си зад граница.