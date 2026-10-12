България

Безсъние, тревожност, паника - за кои прегледи и изследвания плаща Здравната каса

Личният лекар може да назначи изследвания и да издаде направление за специалист, включително невролог, ендокринолог или психиатър

12 октомври 2026, 14:07
Безсъние, тревожност, паника - за кои прегледи и изследвания плаща Здравната каса
Източник: БТА

Н икога не сте имали проблеми със съня, а изведнъж започвате да се будите по няколко пъти през нощта или трудно заспивате. Кога това състояние се превръща в сигнал и трябва да потърсите медицинска помощ. Отговорът на този още много други въпроси по темата дават от НЗОК. 

  • Трябва ли първо да посетите личния си лекар и какво може да направи той при оплаквания от безсъние, тревожност или продължително напрежение?

При оплаквания от безсъние, тревожност или продължително напрежение първата стъпка е да посетите своя личен лекар, който ще направи оценка на състоянието Ви и може да назначи терапия или да промени вече назначена такава, да назначи направление за медико-диагностични изследвания и/или за консултация с лекар специалист.

  • Към какъв специалист може да ви насочи личният лекар и от какво зависи дали ще бъдете насочени към невролог, ендокринолог или психиатър?

На базата на извършения преглед личният лекар преценява дали да бъдете насочени към лекар специалист, а в зависимост от симптомите към съответния специалист - невролог, ендокринолог или психиатър.

  • Какви изследвания и хормонални показатели може да назначи ендокринологът при подобни оплаквания? Кои от тях се заплащат от НЗОК и кои остават за сметка на пациента?

Ендокринологът може да назначи изследвания на някои от хормоните: TSH, fT3 и fT4, LH, FSH, Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO“ (т.нар. МАТ), анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и други. НЗОК заплаща посочените изследвания, с изключение на fT3 и ТАТ.

Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия лекар.

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

  • При необходимост от високоспециализирани изследвания какви са възможностите за тяхното извършване по НЗОК и с какво направление се назначават?

НЗОК заплаща за следните високоспециализирани медицински дейности и изследвания:

  1. Електроенцефалография (ЕЕГ).
  2. Електромиография (ЕМГ):
  3. Доплерова сонография:
  4. КТ (скенер) или ЯМР (Ядрено-магнитен резонанс)

За извършване на високоспециализирани лабораторни и образни изследвания се издава "Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), а за високоспециализирани дейности (ВСД) се издава бл. МЗ-НЗОК № 3А.

Ако човек изпитва постоянна тревожност, продължително е потиснат, има панически състояния или усеща, че вече трудно се справя с ежедневието, може ли да бъде консултиран от психиатър по здравна каса?

Здравната каса покрива прегледите при лекар-психиатър. Личният лекар преценява необходимостта от консултация и издава "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Необходимо е да се обърнете към специалист, ако не можете да се справите с проблема сами

  • Заплаща ли НЗОК част или цялата стойност на лекарства при проблеми с психичното здраве?

Лекарствените продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение са включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък и са показани за заболявания, включени в Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

В Приложение №1 на ПЛС са включени лекарствени продукти за лечение на следните заболявания: “Шизофрения", “Маниен епизод", “Биполярно афективно разстройство", “Рецидивиращо депресивно разстройство".

Лекарствените продукти, за гореизброените заболявания са със следните нива на реимбурсация:

  1. 90 лекарствени продукта с ниво на реимбурсация 100%, като 76 от тях се предписват на протокол и се отпускат след експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО в съответствие с Изискванията на НЗОК за лечение на конкретното заболяване;
  2. 42 лекарствени продукта с ниво на реимбурсация 50%, като 2 от тях се предписват на протокол и се отпускат след експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО в съответствие с Изискванията на НЗОК за лечение на конкретното заболяване;
  3. 1 лекарствен продукт с ниво на реимбурсация 25%.

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК 

  • Какви дейности и процедури може да бъдат назначени и кои от тях се заплащат от НЗОК?

Видът и броят на физиотерапевтичните процедури се определят от лекаря специалист по "Физикална и рехабилитационна медицина“.

НЗОК заплаща първичен и заключителен преглед и до 20 броя процедури от следните групи процедури:

  1. група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия;
  2. група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники;
  3. група 3 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.
  4. Включването на пациент с психично заболяване на диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента.

Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания се извършва от лечебни заведения за болнична помощ с психиатрични клиники/отделения или центрове за психично здраве, съгласно медицински стандарт "Психиатрия".

Националната здравноосигурителна каса заплаща в извънболничната помощ за Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение (КДН) се осъществява за заболяванията по приложения № 16 "Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заболявания“ и № 17 "Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 години с психични заболявания“ на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Източник: Агенция "Фокус"    
безсъние тревожност психично здраве НЗОК личен лекар направление за специалист медицински изследвания психиатър лекарства по здравна каса депресия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Банките отвръщат: Печалбите ни не са скочили с 588%

Банките отвръщат: Печалбите ни не са скочили с 588%

„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 22 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 17 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 16 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Любопитно Преди 13 минути

Космическият феномен FRB 20240304B е пътувал през 80% от историята на космоса, за да достигне до Земята и да разкрие тайни от древния Космос

Владимир Соловьов

Newsweek: По руската държавна ТВ злорадстват за сделката между Тръмп и Путин за дизела

Свят Преди 36 минути

В Кремъл обявиха, че изпращането на руски дизел в САЩ е нанесло тежък удар върху Европа и Киев

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

България Преди 45 минути

Професорка с китайски и френски, Владо Николов с четири езика и народни представители с арабски са сред най-подготвените полиглоти в парламента, докато Народното събрание обяви обществена поръчка за езикови курсове за 150 хил. евро

КЗП: Надценки над 100% при основни храни

КЗП: Надценки над 100% при основни храни

България Преди 50 минути

Сравнението между август и октомври показва увеличение на надценките при редица продукти

Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Любопитно Преди 58 минути

Четиригодишната Азур излезе на преден план по време на онлайн събитие на Tesla, плезейки се пред камерата. Игривият момент се случи само броени дни след като майка ѝ Шивон Зилис официално потвърди края на връзката си с технологичния милиардер

.

Логиката и стратегията изпращат едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите, Ураганите и Вулканите излизат на Арената за нова битка за територия

14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

Свят Преди 1 час

Директорът и още един служител са пострадали, а заподозреният е задържан с огнестрелно оръжие

Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха доказателства за екзопланета с размерите на Юпитер, формирана от останките на умрялата си звезда

НСТС

Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката

Парите ни Преди 1 час

КНСБ и „Подкрепа“ не приемат част от новите правила за попечителските съвети на пенсионните фондове

<p>Катастрофа с три коли в Костенец отне живота на шофьор</p>

Тежка катастрофа с три коли в Костенец - мъж загина, жена се бори за живота си

България Преди 1 час

Пътният инцидент е станал в събота вечерта, съобщиха от ОДМВР - София

Полският премиер Доналд Туск

„Тя воюва за надмощие“: Туск настоява за още по-тежки санкции срещу Москва

Свят Преди 2 часа

Полският премиер настоя Европа и САЩ да засилят възпирането на Москва и подкрепата за Украйна

<p>Лекарство, което ви помага да останете будни, бе тествано върху хора</p>

Пробив в медицината: Ново лекарство помага на мозъка да се бори с внезапното заспиване

Любопитно Преди 2 часа

Препаратът аликсорекстон помага на мозъка да поддържа будно състояние, като имитира липсващия хормон орексин

Тоби Магуайър и Дженифър Майер

Тоби Магуайър венча бившата си жена за милиардерски наследник

Любопитно Преди 2 часа

Дизайнерката Дженифър Майер се омъжи за милиардерския наследник Джефри Огунлеси на пищна церемония в Хавай. До олтара ги заведе актьорът Тоби Магуайър – броени седмици след като с булката финализираха развода си. Сред гостите бе и Леонардо ди Каприо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски

Зеленски призова САЩ да гарантират, че Русия ще спазва примирието за ударите по енергийни обекти

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви, че е научил за договореността от медиите и все още очаква подробности за условията ѝ

Кремъл с първи коментар за „енергийното примирие“ на Тръмп

Кремъл с първи коментар за „енергийното примирие“ на Тръмп

Свят Преди 2 часа

След като избягваше темата, Песков най-после наруши мълчанието - Путин настоява за „траен мир“, а не за временно спиране на огъня

Заплаха от "супер Ел Ниньо": Температурата на Тихия океан счупи исторически рекорд

Заплаха от "супер Ел Ниньо": Температурата на Тихия океан счупи исторически рекорд

Любопитно Преди 2 часа

Средната температура на повърхността на Световния океан през септември достигна рекордните 21,05 градуса по Целзий, съобщи службата „Коперник“, а феноменът Ел Ниньо се засилва и може да се превърне в най-интензивния в историята

Всичко от днес

От мрежата

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

Връзката вече куца: 6 начина да тушираш болезнената си ревност

Edna.bg

Народният театър с 5 номинации за гръцките Икари

Edna.bg

КЗП: Надценките на някои храни стигат до 141%

Nova.bg

Долна и горна граница на минималната заплата: Четири показателя ще влияят върху размера ѝ

Nova.bg