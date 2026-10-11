Зеленски за енергийното примирие на Тръмп: Подкрепяме го, но очакваме подробности от САЩ и реакция от Москва

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели за незабавно „енергийно прекратяване на огъня“, без първоначално да предостави допълнителни подробности около сделката, предава ВВС.

Доналд Тръмп обяви незабавно „енергийно примирие“ между Русия и Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя прекратяването на огъня, но подчерта, че е изключително важно и Русия да го подкрепи.

Отговорът на Зеленски идва, след като Тръмп обяви, че и двете страни са се съгласили с прекратяването на огъня, което първоначално накара украинския държавен глава да каже пред американския новинарски уебсайт Axios, че това е „новина за него“.

Trump claims Russia and Ukraine agree to energy ceasefire https://t.co/tFeQ1j5Kba — Axios (@axios) October 11, 2026

В публикация в социалната мрежа X Зеленски посочи, че току-що е обсъдил примирието в разговор с канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Очакваме подробности от американска страна. От наша страна Украйна винаги напълно подкрепя стъпките към деескалация, защита на човешки живот и решенията, необходими за прекратяване на войната и гарантиране на траен мир“, заяви Зеленски.

😁 Zelensky admits Trump's announcement of an energy ceasefire came as a surprise to him “But if the Russians accept the terms of an energy ceasefire, Ukraine will support it as well,” Zelensky told Axios. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

По-рано украинският президент осъди съобщението на Доналд Тръмп за сделка за внос на руски дизел в САЩ, определяйки го като „подарък“ за президента Владимир Путин. В отговор Тръмп, който е под силен натиск да намали цените на горивата, заяви, че е „време Украйна да си получи нов президент“.