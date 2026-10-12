Свят

Кога се очаква грипната вълна в България и ще има ли достатъчно ваксини?

Според доц. Трифон Вълков заболеваемостта обичайно нараства в края на ноември и началото на декември, а по-тежката вълна идва около края на декември и началото на януари

12 октомври 2026, 08:31
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  • Противогрипните ваксини в България се бавят, доставките се очакват в края на ноември или дори през януари.
  • Грипната вълна се очаква в края на декември и началото на януари, новите варианти се предават по-лесно, но не непременно причиняват по-тежко заболяване.
  • Според инфекциониста доц. Трифон Вълков ваксините са с еднакъв състав на щамовете независимо от държавата на покупка, важно е да бъдат поставени навреме.

Противогрипните ваксини може да се забавят до януари, има риск от недостиг

Забавяне в доставките на противогрипни ваксини в България може да остави уязвимите групи без защита точно преди разгара на грипната епидемия. На фона на логистичните проблеми у нас, данните от Южното полукълбо показват циркулацията на нови, по-лесно предаваеми варианти на вируса. Въпреки това специалистите успокояват, че по-високата заразност не означава непременно по-тежко боледуване. 

Въпреки регистрираните първи случаи на грип у нас, същинската епидемична вълна все още е далеч. Инфекционистът доц. Трифон Вълков обясни в ефира на NOVA, че появата на заболяването по това време на годината е обичайна и не вещае подраняване на пика.

Грипът идва у нас в края на януари

„Ние очакваме първите случаи на грип и респективно завишаване на заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции към края на месец ноември, началото на декември. А вече за така зачестени случаи с оглед по-тежка епидемична вълна – това винаги се е случвало в края на декември, началото на януари”, категоричен е специалистът.

Относно данните от Южното полукълбо, където зимният сезон вече премина с по-лесно предаваеми щамове, инфекционистът потвърди, че вирусът постоянно мутира.

„Вирусът на грипа е изключително мутантен вирус, той се променя дори в рамките само на един сезон. Това, което имаме като информация, е, че се касае за варианти, които са доста по-добре адаптирани, тоест те могат да се предават по-лесно от човек на човек. Но тук бих искал да отбележа, че това не касае неговото по-тежко протичане”, обясни доц. Вълков.

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Заради сериозно забавяне от страна на производителите, противогрипните ваксини все още не са налични в аптечната мрежа, като се очаква доставките да се реализират едва в края на ноември или дори януари. Това принуждава много българи да търсят препарати от съседни държави, като например Гърция. Според лекаря няма никакво значение от коя държава е закупена ваксината, стига тя да е поставена навреме.

„Тези щамове, които се съдържат във ваксината, без значение от нейния търговски производител, щамовата характеристика е една и съща, тя е определена от Световната здравна организация. Така че практически няма никакво значение откъде ще си купите ваксината и къде ще си я поставите, важното е ние да сме профилактирани”, подчерта той.

Източник: NOVA    
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