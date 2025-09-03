Кремъл: Надяваме се, че коментарите на Тръмп относно „заговора“ срещу него са били шега

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

К ремъл заяви, че се надява твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че лидерите на Русия, Китай и Северна Корея са заговорничили срещу САЩ, да е било шега, предаде АФП.

(Във видеото: Доналд Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин)

„Мисля, че не без ирония той каза, че тези трима уж заговорничат срещу САЩ“, заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков пред руската държавна телевизия, когато беше попитан за публикацията на Тръмп в социалните медии, в която се твърди, че Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун са се събрали в Пекин, за да заговорничат срещу Вашингтон.

Президентът Доналд Тръмп обвини лидерите на Китай, Северна Корея и Русия в заговор срещу Съединените щати, докато те се събраха в Пекин за грандиозен военен парад, предаде АФП.

Докато севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин стояха до Си Дзинпин на събитието, отбелязващо 80 години от края на Втората световна война, Тръмп публикува остър пост в Truth Social, обръщайки се към Си: „Предай моите най-топли поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените щати на Америка.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю по телефона за "Шоуто на Скот Дженингс".

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия.

Тръмп направи този коментар, след вчерашната среща на китайския президент Си Дзинпин с редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.