Свят

Кремъл: Надяваме се, че коментарите на Тръмп относно „заговора“ срещу него са били шега

„Мисля, че не без ирония той каза, че тези трима уж заговорничат срещу САЩ“, заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков

3 септември 2025, 10:53
Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности

Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности
Разсекретиха хиляди документи от скандала

Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"
Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина
САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите
Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан

Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан
Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан
Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен
Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

К ремъл заяви, че се надява твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че лидерите на Русия, Китай и Северна Корея са заговорничили срещу САЩ, да е било шега, предаде АФП.

(Във видеото: Доналд Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин)

„Мисля, че не без ирония той каза, че тези трима уж заговорничат срещу САЩ“, заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков пред руската държавна телевизия, когато беше попитан за публикацията на Тръмп в социалните медии, в която се твърди, че Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун са се събрали в Пекин, за да заговорничат срещу Вашингтон. 

Президентът Доналд Тръмп обвини лидерите на Китай, Северна Корея и Русия в заговор срещу Съединените щати, докато те се събраха в Пекин за грандиозен военен парад, предаде АФП.

Докато севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин стояха до Си Дзинпин на събитието, отбелязващо 80 години от края на Втората световна война, Тръмп публикува остър пост в Truth Social, обръщайки се към Си: „Предай моите най-топли поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените щати на Америка.“ 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю по телефона за "Шоуто на Скот Дженингс".

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия.

Тръмп направи този коментар, след вчерашната среща на китайския президент Си Дзинпин с редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.

Снимки от грандиозния парад в Пекин вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин
Източник: БГНЕС/БТА, Валерия Динкова    
Доналд Тръмп Кремъл САЩ Русия Китай Северна Корея Заговор Международни отношения Социални медии Политически изявления
Последвайте ни

По темата

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Грандиозният парад в Пекин: Невероятни оръжия и мощни политически послания

Грандиозният парад в Пекин: Невероятни оръжия и мощни политически послания

66-годишна жена е с опасност за живота след инцидент с триколка в Плевенско

66-годишна жена е с опасност за живота след инцидент с триколка в Плевенско

Крал Чарлз ще се срещне със сина си принц Хари, престолонаследникът принц Уилям е твърдо против

Крал Чарлз ще се срещне със сина си принц Хари, престолонаследникът принц Уилям е твърдо против

Цените на имотите до 18% нагоре: Какво да очакваме от наемите и еврозоната

Цените на имотите до 18% нагоре: Какво да очакваме от наемите и еврозоната

pariteni.bg
9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 12 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 14 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 13 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 12 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима пострадали при инцидент с автобус в Бургас

Трима пострадали при инцидент с автобус в Бургас

България Преди 4 минути

Автобусът е бил управляван от 35-годишен шофьор

Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

България Преди 19 минути

Испанците кацнаха на летище "Васил Левски" във вторник вечерта, след което веднага се отправиха към столичен хотел

<p>Граждани предупреждават за радикални действия пред НС</p>

Това е "държавна измяна": Граждани протестират пред парламента

България Преди 27 минути

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис "Не на НАТО"

70 доброволци от Лятната стажантска програма на Vivacom облагородиха Софийския зоопарк

70 доброволци от Лятната стажантска програма на Vivacom облагородиха Софийския зоопарк

Любопитно Преди 43 минути

Стажантите и техните ментори допринесоха за по-добра среда за животните и посетителите на парка

<p>Вицепрезидентът с коментар за&nbsp;инцидента със самолета на Урсула</p>

Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

България Преди 55 минути

Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала, посочи тя.

Русия и Индия преговарят за допълнителни доставки на С-400

Русия и Индия преговарят за допълнителни доставки на С-400

Свят Преди 1 час

Очаква се Москва да достави на Индия последните две поръчани системи С-400 през 2026 и 2027 г.

"Куршум прониза черепа ми": Ужасната история на оцелял от отвличане в Танзания

"Куршум прониза черепа ми": Ужасната история на оцелял от отвличане в Танзания

Свят Преди 1 час

На всеки две седмици полицията или публикации в социалните мрежи съобщават за изчезнал човек.

<p>ГЕРБ обеща стабилност, опозицията &ndash; битка до край (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

ГЕРБ обеща стабилност, опозицията – битка до край

България Преди 1 час

Есенната сесия беше открита с химна на България и на ЕС

<p>Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин, разговаря със&nbsp;Си Дзинпин</p>

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и проведе разговор с президента Си Дзинпин

България Преди 1 час

Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“

“Мариус 50” на Sofia Summer Fest

“Мариус 50” на Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 1 час

Летният фестивал продължава до Деня на София на 17 септември

<p>Тъмната страна на демокрацията: Когато изборите създават диктатори&nbsp;</p>

Тъмната страна на демокрацията: Когато изборите създават диктатори

Свят Преди 1 час

Вижте някои от най-известните и показателни случаи на демократично избрани диктатори и последиците от техните управления

Полски самолети реагираха на руски удари близо до границата

Полски самолети реагираха на руски удари близо до границата

България Преди 1 час

Тази нощ цяла Украйна беше под въздушна тревога след предупрежденията на украинските ВВС за руски ракетни атаки и атаки с дронове

Зрителите на NOVA избират победителите в „Диви и красиви“

Зрителите на NOVA избират победителите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването за романтичното риалити вече е активно в приложението NOVA PLAY

<p>11-годишно дете беше убито&nbsp;заради заради шега със звънец</p>

11-годишно дете беше застреляно смъртоностно заради заради шега със звънец

Свят Преди 1 час

Убиецът е изтичал от дома си и стрелял по момчетата, които звъняли на вратата му

Скандал на концерт на Coldplay: Крис Мартин обвинен в унижение на израелски фенове

Скандал на концерт на Coldplay: Крис Мартин обвинен в унижение на израелски фенове

Любопитно Преди 2 часа

Видеоклип от случката, заснет на стадион „Уембли“ в Лондон в неделя вечер, бързо стана популярен

Марио Рангелов се е отказал от депутатския си имунитет

Марио Рангелов се е отказал от депутатския си имунитет

България Преди 2 часа

момента Марио Рангелов е народен представител, нечленуващ в парламентарна група, след като напусна групата на "Алианс за права и свободи"

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Зрителите на NOVA избират победителите в „Диви и красиви“

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: отбор от efbet Лига остана без треньор

Gong.bg

Вили Вуцов със сериозна критика към Левски

Gong.bg

Млад мъж е обвинен за инцидента с трамвай в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Нов сезон, нови заявки от парламентарната трибуна (ОБЗОР)

Nova.bg