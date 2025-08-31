Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Р азцъфтяващите отношения между Доналд Тръмп и индийския премиер Нарендра Моди внезапно се влошиха.

След еуфоричните прояви около събитието „Здравей, Моди“ в Хюстън и грандиозното шоу „Намасте Тръмп“ в Ахмедабад, където над 100 000 души приветстваха американския президент и семейството му, последвалото унижение от страна на неговия „истински приятел“ остави индийския лидер кипящ от гняв, пише Sky News.

How Trump's humiliation of Indian PM pushed Modi into arms of Putin and Xi https://t.co/878tgfdtCe — Sky News (@SkyNews) August 31, 2025

В продължение на повече от десетилетие Моди старателно изграждаше имиджа си на глобален лидер, рамо до рамо с останалите държавници. Сега той се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата. Опозицията не закъсня да сипе сол в раната, настоявайки премиерът да отвърне в национален интерес. Засега обаче той пазеше мълчание.

Началото на унижението

Всичко започна през май, след четиридневния конфликт между Индия и Пакистан. Тръмп обяви в социалните мрежи, че именно той е посредничил за прекратяване на огъня между двамата заклети съперници, притежаващи ядрено оръжие – още преди примирието да бъде официално договорено от лидерите на двете държави.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф побърза да благодари на американския президент за „донесения мир“ и дори го номинира за Нобелова награда за мир. Междувременно двете страни започнаха да проучват сделки с криптовалути и миннодобив. Моди предпочете да запази тишина, като правителството му отдаде заслугата на индийската армия, която според него е принудила Пакистан да отстъпи – въпреки че Тръмп публично твърдеше за своята роля над 30 пъти.

Още по-дразнещо за Делхи бе предложението му да посредничи в десетилетния спор за Кашмир – тема табу в индийската политика.

Both Putin and Xi are looking at Modi with admiration—because they know India is the ultimate kingmaker. A swing of India toward them cements their dominance over the West, while a swing toward the West strengthens Western power. But thanks to Trump, India now has a high chance… pic.twitter.com/bBVAnij323 — Rohan Saini (@RRohanSaini_) August 31, 2025

„Пералнята на Кремъл“

След това дойде тежкият удар: допълнително 25% мито върху индийския внос на руски суров петрол с отстъпка, с което общата ставка достигна 50% – една от най-високите в света.

Вашингтон оправда решението си с аргумента, че това е въпрос на национална сигурност, защото засилва руската военна машина в Украйна.

Търговският съветник на Тръмп, Питър Наваро, дори нарече конфликта в Украйна „войната на Моди“, като заяви: „Пътят към мира минава, поне отчасти, през Ню Делхи.“

„Индийското лоби на големите петролни компании превърна най-голямата демокрация в света в гигантска рафинерия и пералня за петродоларите на Кремъл. А решението е лесно – Индия може да получи 25% отстъпка още утре, ако спре да купува руски петрол“, добави той.

Любопитното е, че въпреки че Китай е най-големият купувач на руски суров петрол, той остана незасегнат от подобни санкции.

През 2021 г. руският петрол представляваше едва 3% от индийския внос, но до 2024 г. този дял скочи до около 40%, превръщайки Москва в основен доставчик.

Ню Делхи защитава покупките си като въпрос на енергийна сигурност и ги представя като част от политиката „свадеши мантра“ – стремеж към самостоятелност и намаляване на зависимостта от внос.

Източник: БТА/АР

Завой към Москва и Пекин

На фона на непредсказуемостта на американския президент и усещането за унижение, Индия започна стратегическо преориентиране.

В подготовка за срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се проведоха интензивни разговори между външните министри на Индия, Китай и Русия.

Посещението на Моди в Китай бе първото от седем години и първото след кървавите сблъсъци през май 2020 г., когато загинаха 20 индийски войници. Отношенията между двете страни оттогава бяха сериозно обтегнати. Днес обаче и двете държави демонстрират готовност за „рестарт“, въпреки че над 2000-километровата им граница остава с нерешени териториални спорове.

Индия и Русия – стратегическо партньорство

Отношенията между Индия и Русия имат дълбоки корени. По време на Студената война Делхи бе в лагера на Москва, докато Вашингтон подкрепяше заклетия враг Пакистан.

През десетилетията Москва и Делхи взаимно се подкрепяха на международната сцена. Особено силно е партньорството в отбраната – по данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, 65% от оръжията, закупени от Индия през последните 20 години, са руски.

Въпреки че Индия постепенно диверсифицира военните си доставки с покупки от Запада, процесът е бавен и обвързан със сложни договорки за трансфер на технологии.

„Танцът на дракона и слона“

По време на двустранната си среща с Моди, китайският лидер Си Дзинпин заяви: „Двете страни трябва да задълбочат взаимното доверие и да създават възможности за развитие, а не заплахи. Трябва да се съобразяваме с проблемите си и да поддържаме мирно съвместно съществуване. Да защитаваме заедно мира в граничните райони, като не допускаме тези въпроси да определят цялостните ни отношения. Да бъдем добри съседи и приятели, партньори в общия успех. „Танцът на дракона и слона“ трябва да стане правилният избор и за Китай, и за Индия.“

Моди отговори, че „и двете страни трябва да се стремят към стратегическа автономия, а отношенията им не бива да се разглеждат през призмата на трета държава“.

Срещата на ШОС и тристранните разговори между Моди, Си и Владимир Путин тепърва ще бъдат анализирани в детайли, но погледите вече са насочени към реакцията на американския президент.