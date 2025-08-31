Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Свят

Нарендра Моди се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата

31 август 2025, 21:33
Източник: БТА/АР

Р азцъфтяващите отношения между Доналд Тръмп и индийския премиер Нарендра Моди внезапно се влошиха.

След еуфоричните прояви около събитието „Здравей, Моди“ в Хюстън и грандиозното шоу „Намасте Тръмп“ в Ахмедабад, където над 100 000 души приветстваха американския президент и семейството му, последвалото унижение от страна на неговия „истински приятел“ остави индийския лидер кипящ от гняв, пише Sky News.

В продължение на повече от десетилетие Моди старателно изграждаше имиджа си на глобален лидер, рамо до рамо с останалите държавници. Сега той се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата. Опозицията не закъсня да сипе сол в раната, настоявайки премиерът да отвърне в национален интерес. Засега обаче той пазеше мълчание.

  • Началото на унижението

Всичко започна през май, след четиридневния конфликт между Индия и Пакистан. Тръмп обяви в социалните мрежи, че именно той е посредничил за прекратяване на огъня между двамата заклети съперници, притежаващи ядрено оръжие – още преди примирието да бъде официално договорено от лидерите на двете държави.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф побърза да благодари на американския президент за „донесения мир“ и дори го номинира за Нобелова награда за мир. Междувременно двете страни започнаха да проучват сделки с криптовалути и миннодобив. Моди предпочете да запази тишина, като правителството му отдаде заслугата на индийската армия, която според него е принудила Пакистан да отстъпи – въпреки че Тръмп публично твърдеше за своята роля над 30 пъти.

Още по-дразнещо за Делхи бе предложението му да посредничи в десетилетния спор за Кашмир – тема табу в индийската политика.

  • „Пералнята на Кремъл“

След това дойде тежкият удар: допълнително 25% мито върху индийския внос на руски суров петрол с отстъпка, с което общата ставка достигна 50% – една от най-високите в света.

Вашингтон оправда решението си с аргумента, че това е въпрос на национална сигурност, защото засилва руската военна машина в Украйна.

Търговският съветник на Тръмп, Питър Наваро, дори нарече конфликта в Украйна „войната на Моди“, като заяви: „Пътят към мира минава, поне отчасти, през Ню Делхи.“

„Индийското лоби на големите петролни компании превърна най-голямата демокрация в света в гигантска рафинерия и пералня за петродоларите на Кремъл. А решението е лесно – Индия може да получи 25% отстъпка още утре, ако спре да купува руски петрол“, добави той.

Любопитното е, че въпреки че Китай е най-големият купувач на руски суров петрол, той остана незасегнат от подобни санкции.

През 2021 г. руският петрол представляваше едва 3% от индийския внос, но до 2024 г. този дял скочи до около 40%, превръщайки Москва в основен доставчик.

Ню Делхи защитава покупките си като въпрос на енергийна сигурност и ги представя като част от политиката „свадеши мантра“ – стремеж към самостоятелност и намаляване на зависимостта от внос.

  • Завой към Москва и Пекин

На фона на непредсказуемостта на американския президент и усещането за унижение, Индия започна стратегическо преориентиране.

В подготовка за срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се проведоха интензивни разговори между външните министри на Индия, Китай и Русия.

Посещението на Моди в Китай бе първото от седем години и първото след кървавите сблъсъци през май 2020 г., когато загинаха 20 индийски войници. Отношенията между двете страни оттогава бяха сериозно обтегнати. Днес обаче и двете държави демонстрират готовност за „рестарт“, въпреки че над 2000-километровата им граница остава с нерешени териториални спорове.

  • Индия и Русия – стратегическо партньорство

Отношенията между Индия и Русия имат дълбоки корени. По време на Студената война Делхи бе в лагера на Москва, докато Вашингтон подкрепяше заклетия враг Пакистан.

През десетилетията Москва и Делхи взаимно се подкрепяха на международната сцена. Особено силно е партньорството в отбраната – по данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, 65% от оръжията, закупени от Индия през последните 20 години, са руски.

Въпреки че Индия постепенно диверсифицира военните си доставки с покупки от Запада, процесът е бавен и обвързан със сложни договорки за трансфер на технологии.

  • „Танцът на дракона и слона“

По време на двустранната си среща с Моди, китайският лидер Си Дзинпин заяви: „Двете страни трябва да задълбочат взаимното доверие и да създават възможности за развитие, а не заплахи. Трябва да се съобразяваме с проблемите си и да поддържаме мирно съвместно съществуване. Да защитаваме заедно мира в граничните райони, като не допускаме тези въпроси да определят цялостните ни отношения. Да бъдем добри съседи и приятели, партньори в общия успех. „Танцът на дракона и слона“ трябва да стане правилният избор и за Китай, и за Индия.“

Моди отговори, че „и двете страни трябва да се стремят към стратегическа автономия, а отношенията им не бива да се разглеждат през призмата на трета държава“.

Срещата на ШОС и тристранните разговори между Моди, Си и Владимир Путин тепърва ще бъдат анализирани в детайли, но погледите вече са насочени към реакцията на американския президент.

