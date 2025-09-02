Тръмп: Много съм разочарован от Путин

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп намекна за развитие на усилията му за постигане на мир в Украйна, но отказа да предостави каквито и да било подробности, докато отговаряше на въпроси от медиите в Белия дом днес, предаде Си Ен Ен.

„Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да оживеят“, заяви Тръмп по-рано в интервю за популярното „Шоу на Скот Дженингс“.

На въпрос от репортерите в Белия дом дали през последните дни е разговарял с руския президент, Тръмп каза: „Научих неща, които ще бъдат много интересни. Мисля, че през следващите няколко дни ще разберете каквито са коментарите, ще разберете.“

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Той не уточни какви биха били последствията, ако има такива, ако двустранна среща между Путин и украинския президент Зеленски не се състои.

„Ще видим какво ще се случи. Ще видим какво ще направят и какво ще се случи. Следя нещата много внимателно“, посочи Тръмп.

Той заяви още, че не е знаел за конспиративните теории, циркулиращи в интернет през уикенда за смъртта му.

„Не, всъщност бях много активен през уикенда, не чух нищо за това, това е доста сериозно“, каза Тръмп във вторник, за първи път публично говорейки с репортери от седмица.

Той посочи, че е чувал за общи опасения относно неговото здраве, но не и за спекулациите, че е починал.

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

„Знаех, че питат нещо от рода на: „Добре ли е? Как се чувства? Какво не е наред?“, подчерта Тръмп и обясни, че е бил активен през дългия уикенд на Деня на труда, през който е посещавал голф игрището си във Вирджиния всеки ден.

„Това е и нещо като по-дълъг уикенд, знаете, уикендът на Деня на труда. Бих казал, че много хора знаят, че съм бил много активен този Ден на труда“, каза Тръмп.

„Миналата седмица направих множество пресконференции, всички успешни. Минаха много добре, сякаш това върви много добре. А след това не направих нито една в продължение на два дни и те казаха: „Сигурно има нещо нередно с него.“ Байдън не ги правеше с месеци“, подчерта Тръмп.

Той съобщи още, че администрацията му ще обжалва пред Върховния съд решението на апелативния съд, анулиращо повечето митнически тарифи, обявени от него.

Освен това президентът на САЩ каза, че ще изпрати Националната гвардия в Чикаго.