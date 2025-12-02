„Възраждане“, МЕЧ и „Величие“: Оставка!

„Протестите трябва да продължат и не трябва да има никакво отстъпване, докато коалиция „Наглите“ не бъде принудена да подаде оставка. Тази коалиция ще продължи да изкарва все повече и повече хора по улицата на нашата страна. Не само в София”.

Това заяви на пресконференция в партийната централа председателят на „Възраждане“, Костадин Костадинов.

„Те продължават да си мислят, че могат и ще продължават да държат българския народ в тази форма на подчинение, в която повече от 36 години вече сме държани. Това време приключи. Категорично!”, каза Костадинов и припомни протестите на „Възраждане“ от лятото за запазване на българския лев.

„За нас този протест е показателен за това, че една голяма част от българското общество вече не желае повече да бъде тъпкана и да бъде държана в робско състояние. Идва време за „Възраждане“, идва време за свобода, идва време за достойнство за всеки един от нас”, каза Костадинов.

Костадинов уточни, че за „Възраждане“ е било трудно да направят компромис относно ПП-ДБ за протеста, като ги нарече „неофашисти“, но според него свалянето на управляващата коалиция от власт било по-важно.

Той, заяви, че партиите на Борисов и Пеевски са диагноза „за много смъртоносно заболяване” в политиката.

Относно вота на недоверие към правителството, който ПП-ДБ обявиха, че ще внесат в петък, Костадинов каза, че той не бива да бъде за цялостна политика, а за конкретен сектор.

„Така бетонират правителството за следващите 6 месеца. Няма сектор в българската политическа сфера, по който да не може да се иска вот на недоверие на сегашното правителство. Нека да е за определен сектор вотът, защото ако е за цялостна политика и не мине, ПП-ДБ бетонират правителството за шест месеца, тъй като по закон не може да има нов вот за същото като този, който е отхвърлен.”, заяви Костадинов.

Той обяви, че основната цел на „Възраждане“ е оставката на правителството и провеждането на нови избори.

„Трите бюджета са оттеглени! Оставка на правителството!“, обяви от своя страна във Фейсбук лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев.

„Величие“ няма да правят отделни протести, но ще се включват в тях по места“, заяви председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов в профила на партията във Facebook.

Няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно на някакъв процес, да си приписваме или да яхваме тази вълна, каза той.

Българското общество, българската държава е болна от един рак, който разяжда снагата ѝ и това е „Партия Мафия“ – хората, които мафиотски разграждат нашата държава, допълни Михайлов.

Според него не е достатъчно да има нов бюджет, защото „какъвто и бюджет да дадеш на крадци, те отново ще откраднат и отново ще направят нещо, които ние не искаме“.

Ивелин Михайлов допълни, че подкрепя искането на хората за оставка, защото трябва да бъдат махнати и Пеевски, и Борисов.

Относно палежите, вандалщините - на 100% стоим зад нашето мнение, че това е скалъпено от Борисов и Пеевски с цел овладяване на протеста и създаване на една история, която да отблъсне следващи хора, които да увеличат мащаба на тези протести, смята Михайлов.

100% е организирано от властимащите, защото няма как полицията да наблюдава как отделни личности чупят един час офис на ГЕРБ и не се намесват, допълни той.