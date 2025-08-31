Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

31 август 2025, 16:01
Източник: БТА

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс.

Според Песков „европейската партия на войната“ продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. „Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция“, допълни той.

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км.  на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Русия Украйна Дмитрий Песков Мир в Украйна Доналд Тръмп Европейски държави Специална военна операция
Огромен пожар се разгоря край София
Огромен пожар се разгоря край София

Преди 19 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 17 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 18 часа

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Свят Преди 1 час

Това заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Свят Преди 1 час

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Свят Преди 2 часа

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

България Преди 3 часа

В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

Свят Преди 4 часа

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

България Преди 4 часа

"За любителите на ветровите спортове времето е много подходящо в момента", заяви климатологът Христо Попов

<p>Кадри разказват за сватбата на най-богатата принцеса в Европа</p>

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Любопитно Преди 4 часа

Принцеса Мари Каролин се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер

Пожар на сметището в Цалапица

Пожар на сметището в Цалапица

България Преди 5 часа

Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 5 часа

ЦАХАЛ поразиха военна инфраструктура на "Хизбула", се казва в изявление на армията

<p>Знаете ли кого почитаме днес? Историите на двама велики светци&nbsp;</p>

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Любопитно Преди 5 часа

Той е роден в 210 г. в заможно езическо семейство в град Картаген

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал минути след 8:00 ч. тази сутрин

<p>Тодор Тагарев с коментар за спекулациите около&nbsp;изграждането на нови&nbsp;военни заводи&nbsp;у нас</p>

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"

България Преди 6 часа

България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа, каза той

<p>Си Цзинпин: Трябва да се подкрепяме</p>

Си Цзинпин пред арменския премиер: Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно

Свят Преди 6 часа

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път"

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

Свят Преди 6 часа

В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

Свят Преди 7 часа

Звездният готвач сподели откровено за здравословния си проблем в публикация в Instagram

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

България Преди 7 часа

Видът е инвазивен и заплашва флората и фауната

