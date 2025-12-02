Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

"Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт".

Това заяви в страницата си във Фейсбук Десислава Радева, съпругата на президента Румен Радев.

Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Тя коментира снощните протести, които се преведоха в редица градове в България с участието на десетки хиляди граждани.

Според съпругата на президента: джинът е излязъл от бутилката.

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

"Казват, че България не е виждала тази енергия от 1990 година!", добави Десислава Радева под видео от протестното шествие в София.