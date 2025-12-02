Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война, „ако Европа пожелае“, като обвини Европейския съюз, че саботира преговорите за споразумение, което да сложи край на конфликта в Украйна.

Путин говори пред медиите преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

„Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, каза Путин.

Путин: Нека опитат да ни победят

„Ако Европа изведнъж реши да започне война с нас и я започне, много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме“, добави той, цитиран от руските държавни медии.

„Те нямат програма за мир, те са на страната на войната“, добави той, като повтори твърдението си, че европейските лидери пречат на опитите на САЩ да посредничат за края на конфликта в Украйна.

Путин допълни, че европейските промени в последния план на Тръмп за прекратяване на войната „целят единствено едно нещо – да блокират изцяло целия мирен процес и да поставят изисквания, които са абсолютно неприемливи за Русия“.

Вашингтон представи първоначален проект от 28 точки за прекратяване на конфликта, по-късно променен след критики от Киев и ЕС, които смятат, че той защитава прекалено много от максималистичните искания на Русия.

Нито един милиметър: Целта на Путин за Украйна е ясна

Планът за прекратяване на войната е подкрепен от Тръмп, но европейските държави се опасяват, че това ще бъде фактически капитулация на Украйна.

Заплашен от нова руска агресия, ЕС многократно заявява, че на Украйна не трябва да се налага несправедлив мир.

Американските пратеници сега се опитват да финализират споразумение с одобрението на Москва и Киев.