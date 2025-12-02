Свят

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Путин: Много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме

2 декември 2025, 18:13
Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война, „ако Европа пожелае“, като обвини Европейския съюз, че саботира преговорите за споразумение, което да сложи край на конфликта в Украйна.

Путин говори пред медиите преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

„Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, каза Путин.

Путин: Нека опитат да ни победят

„Ако Европа изведнъж реши да започне война с нас и я започне, много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме“, добави той, цитиран от руските държавни медии.

„Те нямат програма за мир, те са на страната на войната“, добави той, като повтори твърдението си, че европейските лидери пречат на опитите на САЩ да посредничат за края на конфликта в Украйна.

Путин допълни, че европейските промени в последния план на Тръмп за прекратяване на войната „целят единствено едно нещо – да блокират изцяло целия мирен процес и да поставят изисквания, които са абсолютно неприемливи за Русия“.

Вашингтон представи първоначален проект от 28 точки за прекратяване на конфликта, по-късно променен след критики от Киев и ЕС, които смятат, че той защитава прекалено много от максималистичните искания на Русия.

Нито един милиметър: Целта на Путин за Украйна е ясна

Планът за прекратяване на войната е подкрепен от Тръмп, но европейските държави се опасяват, че това ще бъде фактически капитулация на Украйна.

Заплашен от нова руска агресия, ЕС многократно заявява, че на Украйна не трябва да се налага несправедлив мир.

Американските пратеници сега се опитват да финализират споразумение с одобрението на Москва и Киев.

Източник: БГНЕС    
Владимир Путин Русия Война в Украйна Европейски съюз
Последвайте ни
Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

Десислава Радева: Моля се, този протест да не се окаже поредният кастинг за власт

Земеделец: Рентите у нас са икономически необосновани

Земеделец: Рентите у нас са икономически необосновани

pariteni.bg
Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въоръжен грабеж в Банско

Въоръжен грабеж в Банско

България Преди 1 час

Извършителят на престъплението е на 24 години

<p>България подписа договор за нови ядрени мощности</p>

България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

България Преди 1 час

България навлиза в определящ етап от реализацията на мащабния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

<p>Мадуро готви Венецуела за партизанска война срещу САЩ</p>

Доклад: Мадуро готви Венецуела за партизанска война срещу САЩ

Свят Преди 2 часа

Вместо да се изправи в пряк сблъсък срещу нашествениците, Венецуела планира да осъществи партизанска съпротива и да сее хаос

Синът на Ел Чапо призна вината си по обвинения за наркотици в САЩ

Синът на Ел Чапо призна вината си по обвинения за наркотици в САЩ

Свят Преди 2 часа

Счита се, че картелът Синалоа е отговорен за изпращането на "огромни" количества фентанил към САЩ, където опиатът убива хиляди всяка година

Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан

Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан

Любопитно Преди 2 часа

Тейтъм и Дюан финализираха развода си през септември 2024 г., шест години след раздялата си

<p>Столичният&nbsp;инспекторат с равносметка&nbsp;за щетите след протеста в София</p>

Столичен инспекторат: Около 120 хил. лв. са щетите от снощните безредици

България Преди 2 часа

Над 20 квадрата тротоарна настилка е изкъртена

Вучич, извънредно: Сърбия остава без рафинерия

Вучич, извънредно: Сърбия остава без рафинерия

Свят Преди 2 часа

Запасите от горива в Сърбия са достатъчни до края на януари

Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

Коледа в Белия дом: Мелания срещу Джил – чии украси блестят повече

Свят Преди 3 часа

Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом за 2025 г. с тема „Домът е там, където е сърцето“, вдъхновена от 250-ата годишнина на САЩ и сравнявана широко с миналогодишната визия на Джил Байдън

<p>Сарафов е оттеглил жалбата за спрения избор на главен прокурор</p>

Борислав Сарафов е оттеглил жалбата пред ВАС за спрения избор на главен прокурор

България Преди 3 часа

В определението на съда не са посочени мотивите, с които Сарафов оттегля жалбата

<p>Невероятното дарение от милиони на Джеф Безос и Лорън Санчес</p>

Невероятното дарение от милиони, което Джеф Безос и Лорън Санчес направиха за добра кауза

Любопитно Преди 3 часа

Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 102 милиона долара на 32 организации в САЩ в подкрепа на бездомни семейства, продължавайки филантропската си дейност само месеци след сватбата си

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Свят Преди 3 часа

32-годишната Оливия Нузи пише в книгата си, че наследникът на фамилия Кенеди е искал тя да му роди дете

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Свят Преди 3 часа

Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна

<p>Николета от &ldquo;Игри на волята&rdquo; с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)</p>

"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

о

Нито един милиметър: Целта на Путин за Украйна е ясна

Свят Преди 4 часа

При какви обстоятелства Владимир Путин би бил готов да направи отстъпки във войната срещу Украйна?

Катастрофа в центъра на София, кола помете заграждения и нахлу в пешеходна зона

Катастрофа в центъра на София, кола помете заграждения и нахлу в пешеходна зона

България Преди 4 часа

Колата е влязла в пешеходната зона, близо до изхода от метростанция "Сердика"

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Свят Преди 4 часа

Специалният пратеник на Тръмп е в Русия, за да обсъди път към прекратяване на войната в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Риана и A$AP Rocky с нежни моменти на Gotham Film Awards (ВИДЕО)

Edna.bg

Николета от “Игри на волята” към баща си: Отслабнах толкова много, че върнах килограмите си, на които бях в 5-ти клас! (ВИДЕО)

Edna.bg

Полски гранд отново иска нападател на ЦСКА

Gong.bg

НА ЖИВО: Арда - Ботев Пловдив 0:0

Gong.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък

Nova.bg

Румен Радев: Предсрочните избори са единственият път

Nova.bg