Папата с апел срещу военна инвазия на САЩ във Венецуела

П апа Лъв XIV заяви, че вярва, че Съединените щати трябва да намерят „друг начин“ за справяне със ситуацията във Венецуела, предупреждавайки срещу всякаква военна инвазия и казвайки, че би било по-добре да се води диалог или да се приложи икономически натиск, предава Си Ен Ен.

„Изглежда, че е възможно да се случи нещо, дори операция за инвазия на венецуелска територия“, каза папата пред репортери на борда на папския самолет, завръщащ се в Рим от Бейрут във вторник.

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

„Наистина вярвам, че е по-добре да се търсят начини за диалог, може би натиск, включително икономически натиск, но да се търси друг начин за промяна, ако това е, което искат да направят в Съединените щати,“ подчерта Лъв XIV.

Той посочи, че църковните лидери във Венецуела търсят „начини за успокояване на ситуацията“.

Лъв XIV поясни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият венецуелски колега Николас Мадуро са разговаряли по телефона, но „гласовете, които идват от САЩ, се променят, понякога изненадващо бързо“.

Папата също призова Европа и Северна Америка да „се страхуват по-малко“, когато става въпрос за имигранти от различни вероизповедания.

Путин говори с папа Лъв XIV за Украйна

На въпрос за католиците, които виждат исляма като „заплаха“ за християнството в Европа, Лео каза, че е наясно със страховете на хората, но те често са „генерирани от лица, които са против имиграцията“.

Според Лъв XIV, посещението му в Турция и Ливан е подчертало, че „диалогът и приятелството между мюсюлмани и християни са възможни“.ю

Той заяви, че уроците от Ливан трябва да бъдат „чути в Европа и Северна Америка, че може би трябва да бъдем малко по-малко страхливи и да търсим начини за насърчаване на автентичен диалог и уважение“.

Папата също така подчерта значението на Европа за изготвянето на мирен план за Украйна, на фона на разговорите между американските пратеници и руския президент Владимир Путин в Москва във вторник.

Той също така каза, че се надява скоро да посети Алжир, за да следва стъпките на Свети Августин от четвърти век, основателят на неговия религиозен орден, и да популяризира посланието за диалог между християнския и мюсюлманския свят.