Крал Чарлз и Камила ще присъстват на великденска служба в неделя

К рал Чарлз III и кралица Камила в неделя ще присъстват на великденската служба в параклиса на замъка в Уиндзор, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители от Бъкингамския дворец.

Това ще бъде първата голяма публична изява на 75-годишния британски монарх, откакто миналия месец му бе поставена ракова диагноза.

King Charles III and Queen Camilla will attend an Easter service at the chapel at Windsor Castle on Sunday, Buckingham Palace officials said.



The appearance will be the first major event for Charles since he was diagnosed with cancer in February. https://t.co/nmvZ5I8LXz