Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

И зраел обяви нов „временен“ маршрут за жителите на Газа Сити, за да избягат, докато започна интензивна сухопътна офанзива след масирани бомбардировки над главния град на палестинската територия.

Израелските военни „обявяват откриването на временен транспортен маршрут през улица Салах Ал-Дин“, заяви говорителят Авичей Адраее в изявление в сряда, 17 септември, добавяйки, че „маршрутът ще бъде отворен само за 48 часа“., предаде ArabNews. Новината идва на фона на предложението на Брюксел за санкции срещу Израел след поредната ескалация на войната в Газа, която ООН обяви за геноцид.

Брюксел ще предложи санкции срещу Израел

В интервю за Euronews ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас потвърди стратегията за спиране на търговски разпоредби в рамките на Споразумението за асоцииране между Израел и ЕС. Търговията между ЕС и Израел възлиза на 42,6 милиарда евро през 2024 г., като преференциалното третиране обхваща около 37% от тази сума, потвърди тя.

„Това е значителна сума, и когато става въпрос за преференциално третиране, 37% от тази търговия наистина се ползва от такова“, каза Калас пред Euronews. „Определено тази стъпка ще има висока цена за Израел“, добави върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност.

Комисията предстои да се съгласи официално с предложенията в сряда.

A city over 5,775 years old was wiped out live on air by a 77-year-old colonizer! #Gaza pic.twitter.com/zZIpnbEFfB — dr. mohammed hamad - Gaza (@Medo198518) September 15, 2025

Въпросът трябва да бъде одобрен с квалифицирано мнозинство от държавите членки, което означава, че поне една от по-големите страни – Германия или Италия – ще трябва да подкрепи инициативата, за да успее. Досега и двете страни блокираха всички предложения на ниво ЕС, насочени към оказване на натиск върху Израел за промяна на хода на войната.

Калас заяви, че ако страните, които блокират напредъка на мерките, не са съгласни с плана на масата, те трябва да предложат алтернативи, особено ако признават, че ситуацията в Газа е „неустойчива“.

„Въпросът, който поставихте, е много точен. Ще мине ли това в (Европейския) съвет?“, каза Калас. „Имахме много интензивни дискусии в Съвета по външни работи за това“, добави тя относно блокирането на ниво ЕС. „Моят въпрос към всички колеги, защото не става въпрос само за Германия, беше, че ако сте съгласни с диагнозата, че ситуацията е изключително тежка, катастрофална и неустойчива, тогава въпросът е какво правим по въпроса? Ако не подкрепяте тези мерки, тогава какви мерки можете да подкрепите? Предложете алтернативи“, заключи Калас.

„Утре, по време на срещата на Колежа, комисарите ще приемат пакет от мерки относно Израел“, заяви говорителят на Комисията Паула Пиньо по време на брифинг във вторник. Планът включва спиране на определени търговски разпоредби по силата на Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел и санкциониране на екстремистки правителствени министри и насилствени заселници.

Калас и комисарят по търговията Марош Шефчович ще предоставят повече подробности по време на пресконференция в сряда. Предложенията бяха представени за първи път от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен в нейната годишна реч за състоянието на Съюза в Страсбург миналата седмица. „Това, което се случва в Газа, разтърси съвестта на света“, каза фон дер Лайен. „Ще предложим санкции срещу екстремистките министри и насилствените заселници. Също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по въпросите, свързани с търговията.“

“It is clear there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention.”



UN Independent International Commission of Inquiry's report shows #Israel has committed #genocide in #Gaza.https://t.co/UGjepPwmwo pic.twitter.com/rTJhFeKsvA — United Nations Geneva (@UNGeneva) September 16, 2025

Мерките изискват одобрение от страните членки на ЕС, което е трудно препятствие предвид дълбоките разделения в блока относно Близкия изток, но са ясен политически сигнал за нарастващото неодобрение на Брюксел към поведението на Израел в Газа.

Израел започна сухопътна офанзива в Газа Сити късно в понеделник, ескалирайки кампанията си срещу Хамас след седмици на тежки бомбардировки.

Предложението за санкции на ЕС идва дни след като комисия на ООН обяви, че Израел извършва геноцид в Газа.

Израел е извършил геноцид в Газа

Комисия на ООН установи, че Израел извършва геноцид в Газа, посочвайки десетки хиляди цивилни жертви и масивни разрушения, и призова държавите членки да накажат отговорните за това.

Независимата международна комисия за разследване на ООН (COI), която не говори от името на ООН, установи, че „геноцидът се извършва в Газа и продължава да се извършва“, заяви нейният ръководител Нави Пилай. „Когато се появят ясни признаци и доказателства за геноцид, липсата на действия за спиране на това е равносилна на съучастие“, добави тя. „Всички държави са законово задължени да използват всички разумно достъпни средства, за да спрат геноцида в Газа.“

COI, създадена от ООН през 2021 г. и съставена от трима независими експерти, посочи убийството на цивилни и деца в рамките на „военна стратегия на изгорена земя“, глада и смъртните случаи, причинени от ограничения върху храна и лекарства, малтретирането на задържани, принудителното разселване и физическото опустошение на голяма част от територията като основание за своите заключения.

Комисията също обвини Бенямин Нетаняху, премиерът на Израел, който беше обвинен във военни престъпления от Международния наказателен съд, и други висши израелски лидери в подбуждане към геноцид, като заяви, че има ясни доказателства за тяхното геноцидно намерение, което е ключово юридическо изискване.

Gaza before and after the genocide.pic.twitter.com/9vwmnG3E1Z — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) September 15, 2025

„Комисията заключава, че изявленията, направени от израелските власти, са пряко доказателство за геноцидно намерение... Комисията също заключава, че геноцидното намерение е единственото разумно заключение, което може да се направи от съвкупността на доказателствата“, каза Пилай, бивш ръководител на ООН за правата на човека, пред репортери.

Израелското външно министерство заяви, че категорично отхвърля доклада и призова COI да бъде премахната. Посланикът на Израел в ООН в Женева, Даниел Мерон, нарече доклада скандален и фалшив „клеветнически изблик“, написан от „марионетки на Хамас“. Израел отказа да сътрудничи на COI, обвинявайки я в политическа пристрастност.

Като доказателства комисията посочи интервюта с жертви, свидетели и лекари, репортажи на медии и НПО, както и анализ на сателитни изображения, събрани от началото на войната, и заключи, че израелските власти и сили са извършили от октомври 2023 г. насам „четири от петте геноцидни акта“, изброени в Конвенцията за геноцида от 1948 г.

Конвенцията, приета след убийството на 6 милиона евреи по време на Холокоста, определя геноцида като престъпления, извършени „с намерение да унищожат, изцяло или частично, национална, етническа, расова или религиозна група като такава“.

Докладът посочва, че израелските лидери са продължили със стратегия, която нанася огромни вреди на цивилните, въпреки че са били наясно с последиците от избора си. „Израел използва тежки неуправляеми боеприпаси с голям марж на грешка в гъсто населени жилищни райони... Броят на бомбите, използвани от Израел от 7 октомври 2023 г., е изключителен дори в сравнение с други световни конфликти“, се казва в доклада.

A UN inquiry has confirmed that Israel is committing genocide in Gaza.



The Foreign Secretary must come to Parliament, now, and explain why the government is still - shamefully - providing military support to Israel. pic.twitter.com/NDC2liXZei — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 16, 2025

Комисията също посочи смъртните случаи и страданията, причинени от атаки срещу здравната система в Газа, и обвини Израел в прикриване на нарушения.

Израел последователно отхвърля всички обвинения в геноцид, позовавайки се на правото си на самоотбрана.

23-месечната война започна през октомври 2023 г., когато Хамас извърши смъртоносна атака в Израел, при която бойци убиха 1200 души, предимно цивилни, и взеха 251 заложници. Досега последвалата израелска офанзива е убила близо 65 000 палестинци, предимно цивилни, и е ранила над 160 000. Миналия месец уважавана глобална група за наблюдение на глада обяви, че в части от Газа има глад.