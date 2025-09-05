Свят

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Организацията предупреди, че "детството не може да оцелее"

5 септември 2025, 07:51
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави
Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир
ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия
Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон
Възражда ли Доналд Тръмп доктрината

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?
Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?
Проблем със самолета на Педро Санчес

Проблем със самолета на Педро Санчес

Д етският фонд на ООН - УНИЦЕФ, предупреди, че "детството не може да оцелее" в град Газа на фона на подготвяното от Израел превземане на града в рамките на войната му с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде ДПА.

"Светът бие тревога за това, до което може да доведе засилената военна офанзива в град Газа - катастрофа за почти 1 милион души, които остават там", заяви на брифинг вчера говорителката на УНИЦЕФ Тес Инграм.

Израелската армия в момента се готви да превземе град Газа, най-големият град в обсадената палестинска територия. Хиляди резервисти бяха мобилизирани във вторник.

"Това немислимо нещо не се задава - то е вече тук. Ескалацията е в ход", каза Инграм, като описа подробно ситуацията, с която се е сблъскала в ивицата Газа през последните девет дни.

"Недохранването и гладът отслабват телата на децата, докато разселването ги лишава от подслон и грижи, а бомбардировките заплашват всяко тяхно движение. Така изглежда гладът в зона на война и това беше навсякъде, където погледнах в град Газа", сподели говорителката на УНИЦЕФ.

УНИЦЕФ с призив към Израел

Инграм каза още, че ситуацията в палестинската територия "не е случайна". По думите ѝ "тя е пряко следствие от решения, които превърнаха град Газа и всъщност целия анклав в място, където животът на хората е подложен на атака от всички страни, всеки ден".

"Животът на палестинците тук се разрушава бавно, но сигурно", добави Инграм, призовавайки Израел да "преразгледа правилата си за водене на военни действия, за да гарантира защитата на децата" и да позволи достъпа до палестинския анклав на хуманитарна помощ, като призова също така и "Хамас" да освободи всички заложници.

Израел до голяма степен е превърнал ивицата Газа в руини в борбата си срещу ислямисткото движение "Хамас" на палестинска територия, отбелязва ДПА.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
УНИЦЕФ Детски права Град Газа Военна офанзива Недохранване и глад Разселване на цивилни Бомбардировки Израелско-палестински конфликт Хуманитарна помощ
Последвайте ни

По темата

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 13 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 10 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 9 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 11 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 6 минути

Американски представители в областта на енергетиката са повдигнали въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 1 час

Няма пострадали

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 1 час

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 1 час

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 1 час

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 1 час

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Една година затвор за капитана на "Илинден"

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 2 часа

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Свят Преди 12 часа

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

България Преди 12 часа

За да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на ПП Асен Василев и бившият премиер Николай Денков

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Свят Преди 13 часа

Европейските страни ще наложат нови санкции на Русия „в сътрудничество със Съединените щати“

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

България Преди 14 часа

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 14 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 15 часа

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Любопитно Преди 15 часа

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg

Днес имен ден празнуват разкошни имена!

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 септември, петък

Edna.bg

Меси се сбогува с родната публика с победа и блестящо представяне

Gong.bg

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си, но това ни е нивото

Gong.bg

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Nova.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg