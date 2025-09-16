"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада

И зраелската армия започна днес сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос", цитирайки израелски официални представители, предаде Reuters. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града.

Израел: Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Israel escalates bombardment as defence minister says 'Gaza is burning' https://t.co/u8GAPoHa4r — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2025

Израелският министър на отбраната заяви, че "Газа гори", след като през нощта бяха нанесени тежки удари по града, предаде Асошиейтед прес.

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала.

"Израелците започнаха операции там. Затова смятаме, че имаме много кратък прозорец от време, в който може да се постигне споразумение", каза Рубио. "Нямаме повече месеци, а вероятно имаме дни и може би няколко седмици.“

Палестински жители съобщиха за тежки удари в целия град. Един от ударите е поразил най-малко три къщи в югозападната част на града, казаха те. Медиците търсеха оцелели сред развалините.

Израелската армия не отговаря от часове на въпросите дали офанзивата е започнала, посочи АП.

И Нетаняху, и Рубио заявиха вчера, че единственият начин да се сложи край на конфликта в Газа е чрез ликвидирането на "Хамас" и освобождаването на останалите 48 заложници, около 20 от които се смята, че са живи, като отхвърлиха призивите за временно примирие в полза на незабавно прекратяване на конфликта.

От "Хамас" заявиха, че ще освободят останалите заложници само в замяна на палестински затворници, трайно примирие и изтегляне на Израел от Газа.

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

Войната в Газа започна, когато на 7 октомври 2023 г. военизирани групировки, водени от Хамас, нахлуха в южната част на Израел, убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и отвличайки 251. Повечето от заложниците са освободени в резултат на примирия, договорени отчасти от Катар, или други споразумения.

Общото събрание на ООН гласува миналата седмица с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави – Израел и Палестина, преди началото на Седмицата на високо равнище този месец.

Израел отхвърли декларацията на ООН

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. САЩ и Израел бойкотираха срещата.

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха. България е сред страните, подкрепили документа.

Декларацията, одобрена от Общото събрание, осъжда атаките срещу Израел от палестински групировки, водени от "Хамас", на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа. Тя осъжда и нападенията на Израел срещу цивилни в Газа, обсадата и глада, "които доведоха до опустошителна хуманитарна катастрофа."

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Резолюцията беше подкрепена от всички арабски държави от Персийския залив. Израел и Съединените щати гласуваха против нея, заедно с Аржентина, Унгария, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Нова Гвинея, Парагвай и Тонга.

Декларацията, одобрена с резолюцията, гласи, че войната в Газа "трябва да приключи незабавно" и подкрепя разполагането на временна международна стабилизационна мисия, упълномощена от Съвета за сигурност на ООН.

На 22 септември ООН ще продължи конференцията с цел да мобилизира подкрепата за прилагането на резолюцията. За разлика от резолюциите на Съвета за сигурност, документите, приети в Общото събрание на ООН, не са правно обвързващи. Тоест, резолюцията сама по себе си не налага действия, а отразява широката международна подкрепа и определя очакванията.

Премиерът на Катар: Бенямин Нетаняху уби всяка надежда за израелските заложници

Конференцията ще протече в рамките на Седмицата на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание, когато лидерите на държави от цял свят ще се срещнат в Ню Йорк. Това означава, че представители на повече държави ще имат възможност да се включат в преговорите за разрешаване на близкоизточния въпрос, както и да поемат определени ангажименти за това. Например, няколко държави, сред които Франция, Великобритания и Белгия, обявиха, че възнамеряват да признаят палестинската държава на срещата в ООН.

В конференцията ще участват 8 работни групи, всяка от които разглежда различни въпроси, сред които сигурност, икономическа стабилност, хуманитарни действия и възставновяване, както и насърчаване на спазването на международното право. Всяка от групите е председателствана от две държави.