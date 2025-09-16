Свят

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

16 септември 2025, 16:02
Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания
Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив
Тръмп пристига във Великобритания в

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"
Изявление на министъра на отбраната Израел Кац

Изявление на министъра на отбраната Израел Кац
Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща
Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

В ърховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк днес осъди сухопътната израелска операция в град Газа и поиска спиране на "касапницата", като отбеляза, че се увеличават "доказателствата за геноцид", предаде Франс прес.

"Целият свят настоява неистово за мир. Палестинци и израелци призоват отчаяно за мир. Всеки иска това да спре, а онова, което виждаме е продължаваща ескалация, каквато е абсолютно недопустима", заяви Тюрк пред АФП и Ройтерс.

"Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре", добави той. "Виждаме натрупване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и вероятно дори повече", добави той.

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк.

Новата израелска офанзива в град Газа е "напълно безотговорна и ужасяваща", заяви от своя страна британската министърка на външните работи Ивет Купър.

"Това само ще доведе до още кръвопролития, до убийството на още невинни хора и застрашаване на израелските заложници, които все още са държани в ивицата Газа", написа Купър в социалната мрежа "Екс", призовавайки за "незабавно спиране на огъня".

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси описа Израел като "враг" за първи път, откакто двете страни подписаха договор преди 46 години, съобщи представител на египетското правителство.

"Нашата позиция трябва да промени гледната точка на врага ни към нас, така че той да може да види, че всяка арабска страна се простира от океана до Персийския залив", заяви той в речта си в Доха вчера.

Ръководителят на Държавната информационна служба – основната египетска медийна организация – Диа Рашуан заяви, че египетски държавен глава използва думата"враг" по адрес на Израел за първи път от 1977 г., когато бившият президент Ануар Садат посети Йерусалим, а две години по-късно Египет стана първата арабска страна, подписала мирен договор с Израел.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Газа Израелска операция Геноцид Военни престъпления Мир Спиране на огъня ООН Египет Израелски заложници Фолкер Тюрк
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
