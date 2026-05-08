Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Докато конфликтът в Близкия изток свива семейните бюджети по света, енергийните гиганти, големите банки и отбранителният сектор отчитат рекордни приходи

8 май 2026, 12:50
Д окато домакинствата по целия свят пресмятат разходите от войната между САЩ и Израел в Иран, някои компании вместо това отчитат рекордни печалби, съобщава BBC.

(Във видеото: Колко по-скъпо ще ни излезе пътуването с кола това лято след блокадата на Ормузкия проток)

Несигурността, предизвикана от конфликта, и ефективното затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран, повишават разходите за живот и удрят бюджетите на фирми, семейства и правителства.

Но докато някои бяха притиснати до ръба, други, чийто основен бизнес е по-печеливш по време на война или които се възползват от колебливите цени на енергията, отбелязаха рекордни приходи.

Ето някои от секторите и компаниите, които правят милиарди, докато конфликтът в Близкия изток продължава.

1. Нефт и газ

Най-голямото икономическо въздействие на войната досега е скокът в цените на енергията. Около една пета от световния нефт и газ се транспортира през Ормузкия проток, но тези доставки практически спряха в края на февруари.

Резултатът е истинско влакче на ужасите от ценови движения на енергийните пазари, от което се възползваха някои от най-големите петролни и газови компании в света.

Основните бенефициенти са европейските петролни гиганти, които имат търговски отдели и по този начин успяха да спечелят от резките колебания в цените, увеличавайки печалбите си.

Печалбите на BP се удвоиха повече от два пъти до 3,2 милиарда долара (2,4 милиарда паунда) за първите три месеца на годината, след това, което компанията нарече „изключително“ представяне на търговското си подразделение.

Shell също надмина очакванията на анализаторите, като отчете ръст на печалбите за първото тримесечие до 6,92 милиарда долара.

Друг международен гигант, TotalEnergies, отбеляза скок на печалбата си с почти една трета, до 5,4 милиарда долара през първото тримесечие на 2026 г., стимулиран от волатилността на пазарите на петрол и енергия.

Американските гиганти ExxonMobil и Chevron отбелязаха спад в приходите си в сравнение със същия период на миналата година поради прекъсвания на веригата за доставки от Близкия изток, но и двете компании надминаха прогнозите на анализаторите и очакват печалбите им да растат по-нататък през годината, тъй като цената на петрола все още е значително по-висока, отколкото при избухването на войната.

2. Големите банки

Някои от най-големите банки също отчетоха ръст в печалбите си по време на войната в Иран.

Търговското подразделение на JP Morgan постигна рекордни приходи от 11,6 милиарда долара през първите три месеца на 2026 г., помагайки на банката като цяло да постигне втората си най-голяма тримесечна печалба в историята.

В останалата част от банките от „Голямата шесторка“ – която включва Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs и Wells Fargo, както и JP Morgan – печалбите нараснаха значително през първото тримесечие на годината.

Като цяло банките отчетоха печалби в размер на 47,7 милиарда долара за първите три месеца на 2026 г.

„Големите обеми на търговия бяха от полза за инвестиционните банки, по-специално Morgan Stanley и Goldman Sachs“, каза Сузана Стрийтър, главен инвестиционен стратег в Wealth Club.

Големите кредитори от Уолстрийт бяха подкрепени от скок в търсенето на търговия, като инвеститорите бързаха да се освободят от по-рискови акции и облигации и да насочат средствата си в активи, които се считат за по-безопасни. Обемите на търговия бяха подхранени и от инвеститори, които се опитват да се възползват от волатилността на финансовите пазари.

Стрийтър добави: „Волатилността, отприщена от войната, доведе до скок в търговията, тъй като някои инвеститори продаваха акции поради опасения от ескалация, докато други купуваха при спад, което спомогна за възстановяването на пазара.“

3. Отбрана

Един от най-непосредствените бенефициенти във всеки конфликт е секторът на отбраната, според Емили Савич, старши анализатор в RSM UK.

„Конфликтът подчерта пропуските в отбранителния капацитет на въздушното пространство, ускорявайки инвестициите в ракетна отбрана, системи за борба с дронове и военно оборудване в цяла Европа и САЩ“, заяви тя пред BBC.

Освен че подчертава значението на отбранителните фирми, войната създава необходимост правителствата да попълнят запасите си от оръжия, което засилва търсенето.

BAE Systems, която произвежда продукти, включително компоненти за изтребители F35, заяви в актуализация на търговската си информация в четвъртък, че очаква силен ръст на продажбите и печалбите тази година.

Тя посочи нарастващите „заплахи за сигурността“ по света, които увеличават държавните разходи за отбрана, което от своя страна създава „благоприятна среда“ за компанията.

Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, три от най-големите отбранителни компании в света, отчетоха рекордни обеми от неизпълнени поръчки в края на първото тримесечие на 2026 г.

Но акциите на отбранителните фирми, които се повишиха рязко през последните години, спаднаха от средата на март насам на фона на опасенията, че секторът е надценен.

4. Възобновяема енергия

Конфликтът също така подчерта необходимостта от диверсификация и отказ от зависимостта от изкопаеми горива, каза Стрийтър.

Това е „засилило изключително много интереса към сектора на възобновяемите източници“ дори в САЩ, каза тя, където администрацията на Тръмп популяризира лозунга „сондажи, скъпа, сондажи“ (drill, baby, drill), насърчаващ по-голямо използване на изкопаеми горива.

Стрийтър отбеляза, че войната е довела до това инвестициите във възобновяеми източници да се разглеждат като все по-важни за стабилността и устойчивостта на сътресения.

Една от фирмите, които получиха тласък, е базираната във Флорида NextEra Energy, чиито акции скочиха със 17% от началото на годината, докато инвеститорите се присъединяват към нейната мисия.

Датските гиганти в областта на вятърната енергия Vestas и Orsted също отчетоха нарастващи печалби, което показва как последиците от войната в Иран стимулират и компаниите за възобновяема енергия.

В Обединеното кралство Octopus Energy наскоро съобщи пред BBC, че войната е предизвикала „огромен тласък“ в продажбите на слънчеви панели и термопомпи, като продажбите на слънчеви панели са се увеличили с 50% от края на февруари насам.

Скокът в цените на бензина също стимулира търсенето на електрически превозни средства, като китайските производители в частност се възползват максимално от възможността.

