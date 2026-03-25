"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Г лобалните лидери в енергетиката бяха шокирани от мащаба на последиците от войната между САЩ и Израел с Иран за бизнеса им, а много от тях не харесват това, което виждат.

За втори път за четири години високопоставени представители на Белия дом се качиха на сцената на конференцията CERAWeek на S&P Global, за да призоват производителите да увеличат добива си, за да компенсират смущенията в доставките, предизвикани от войната и шоковите скокове на цените на нефт и природен газ. Но за разлика от координираната международна реакция срещу руската инвазия в Украйна през 2022 г., войната на Близкия изток предизвиква малка подкрепа от съюзниците и изглежда тревожно хаотична, коментират индустриални експерти. Това оставя сектора несигурен как да реагира.

"Не сме виждали нещо подобно, не е имало смущения в такива мащаби досега", каза Гейт Рамзи, главен икономист на петролния гигант BP, по време на конференцията. "За всеки анализатор на пазара на нефт това е учебен случай или най-лошият кошмар. Това е нещо, което никога не сме очаквали да се случи."

Политическите последици

Последиците на пазара на енергията стават и политически. Рейтингът на одобрение на Доналд Тръмп падна до 36 процента сред общественото недоволство от войната и резкия скок на цените на бензина, показва анкета на Reuters от вторник. Това недоволство застрашава републиканските опити да запазят контрола над Конгреса на междинните избори тази година.

Висши представители на най-големите петролни компании изглеждат по-изненадани от мащаба на смущенията в доставките, отколкото развълнувани от по-високите цени. Войната усложни операциите на няколко компании в Близкия изток, като някои от главните им изпълнителни директори, включително на Exxon Mobil и Saudi Aramco, пропуснаха конференцията, въпреки че високите цени увеличиха печалбите им.

За мнозина в сектора войната превърна най-големия им страх, затварянето на Ормузкия проток, в реалност. Чрез водния път, по който преминава 20% от световния петрол от Близкия изток, Иран е атакувал и унищожил или сериозно повредил големи рафинерии, петролни и газови находища и газови износни станции в региона.

"Това е най-лошото, което съм виждал", каза Пол Санки, старши съветник в консултантската фирма Oliver Wyman и дългогодишен анализатор на енергийния пазар, за турбуленцията на пазара на петрол, наричайки ситуацията "Война в залива III".

"Как да замениш целия този газ, целия този нефт, хелий? Списъкът е дълъг", добави той.

Белият дом заяви, че танкерите отново ще преминават свободно през протока и цените на енергията ще спаднат, след като САЩ постигнат военните си цели.

"Президентът Тръмп знае точно какво прави, а целият енергиен екип предприема действия за смекчаване на ефектите от тези краткосрочни смущения", каза говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс. "След като военните цели бъдат постигнати и иранският терористичен режим бъде неутрализиран, нефтът и газът ще текат по-свободно от всякога и цените бързо ще паднат."

Oil execs warn of long-term damage from Iran war as US downplays crisis - Reuters https://t.co/hdHphQ3hie — Method8inc.com/ (@Method8Corp) March 24, 2026

Липсата на индустриални лидери

Мащабът на хаоса показа и празни места на самата конференция: някои от най-големите производители на петрол, редовни участници в годишното събиране в Хюстън, бяха забележително отсъстващи. Главният изпълнителен директор на Exxon Mobil Дарън Уудс и Амин Насер, CEO на Saudi Aramco, пропуснаха конференцията, за да се съсредоточат върху смущенията. Висши представители на държавни петролни компании от Кувейт и ОАЕ присъстваха виртуално.

"Сме разгневени от тази атака срещу нас", каза Шейх Науф Ал-Сабах, CEO на Kuwait Petroleum Corp., за последните удари с ирански проектили, които повредиха голяма рафинерия. "Това е атака не само срещу Залива, но и атака, която държи световната икономика като заложник."

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Отговорът на индустрията

Администрацията на Тръмп, включително енергийният секретар Крис Райт и изпълнителният директор на Националния съвет за енергийна доминация Джаръд Айджън, се срещаха с индустриални ръководители през цялата седмица и уверяваха, че компаниите ще ускорят добива.

"Пазарите си правят каквото трябва", каза Райт, отбелязвайки, че високите цени на суровия петрол трябва да стимулират компаниите да увеличат производството. Айджън заяви пред POLITICO , че производителите "са всички на борда" с призивите на администрацията и не е чул противодействие.

Но частни разговори сред представители на петролния, газовия, инвестиционния и застрахователния сектор показват смесица от недоверие към идеята, че администрацията може бързо да парализира Иран, и притеснения за последствията за бизнеса и икономиката.

Главният изпълнителен директор на ConocoPhillips Райън Ланс каза, че разговорите му с администрацията са фокусирани върху защита на нефтени и газови полета, износни станции и рафинерии в Близкия изток.

"Много от разговорите ми с администрацията са молби за допълнителна защита на американските активи в Катар", добави той.

DE-ESCALATION OR DELUSION? Oil Prices Plunge 10% While Iranian Missiles Rain Down on U.S. Bases! 🛢️



The world is holding its breath today. As the 4-week war enters a critical phase, President Trump has signaled a "Grand Bargain" involves the Strait of Hormuz.… pic.twitter.com/0qrNsP75W9 — Energyplanets (@energyplanets) March 25, 2026

Дълготраен ефект

Най-ясното за момента е, че ефектите от войната ще бъдат дълготрайни. Индустрията ще трябва да възстанови милиарди долари инфраструктура в Близкия изток, а държавите, засегнати от високите цени на енергията, вероятно ще търсят доставки по-близо до дома.

"Ще има последици и вторични ефекти за значителен период от време", каза Том Донъйлън, вицепрезидент на инвестиционната компания BlackRock и бивш съветник по националната сигурност в администрацията на Обама.

Цените на горивата ще останат високи и след прекратяване на военните действия, а компаниите вероятно ще складират повече гориво, отколкото преди войната, за да увеличат запасите си. По-високите цени на изкопаемите горива ще дадат "вторичен шанс" на възобновяемите енергийни източници, каза Брайън Фалик, главен инвестиционен директор на Mercuria.

"Ще видим складиране, и този път няма да е само тоалетна хартия", добави той.