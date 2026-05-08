Хиляди севернокорейци са воювали за Русия: Мемориал в Пхенян загатва за броя на загиналите

Данните хвърлят нова светлина върху мащаба на участието на Северна Корея във войната

8 май 2026, 12:40
О коло 2300 севернокорейски войници са загинали, сражавайки се на страната на Русия срещу Украйна, показва разследване на BBC, базирано на сателитни снимки и официални фотографии на нов мемориал в Пхенян. Данните хвърлят нова светлина върху мащаба на участието на Северна Корея във войната, след като режимът в Пхенян досега не е разкривал официално броя на жертвите.

Южна Корея оценява, че най-малко 11 000 севернокорейски военнослужещи са били изпратени в Русия, за да помогнат за възстановяването на контрола върху части от западната Курска област, след като Украйна започна изненадващо настъпление там през август 2024 г.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун вече публично отдаде почит на войниците, загинали във войната. Смята се, че в замяна на предоставените войски Пхенян е получил храни, финансови средства и техническа помощ от Москва.

Потайният севернокорейски режим никога не е съобщавал официално колко войници са загинали по време на операцията в Курска област, за която Русия твърди, че е напълно възстановила контрола си. Нов мемориал в Пхенян обаче за първи път предоставя видими улики за реалния брой жертви.

  • Имената по стените

През октомври 2025 г. Ким Чен-ун нарежда изграждането на музей в квартал Хвасон в Пхенян в чест на войниците, загинали във войната между Русия и Украйна.

Строителството започва още същия месец в силно залесен район, показва анализ на BBC, базиран на сателитни снимки от американската компания Planet Labs.

През декември вече е била видима грубата конструкция на комплекса с площ от 52 000 квадратни метра. До март по-голямата част от външното строителство изглежда е била завършена, а озеленяването и околните съоръжения са приключили миналия месец.

Официално открит на 26 април, Мемориалният музей на бойните подвизи при задгранични военни операции има за цел да покаже "несравнимата храброст" на севернокорейските войници по време на мисията им за "освобождаването на Курска област", съобщава държавната агенция KCNA.

Мемориалът включва две мемориални стени с дължина по 30 метра, върху които са гравирани имена, основна сграда и гробище.

Анализът на BBC на множество снимки, публикувани от KCNA, показва, че всяка стена е разделена на около 14 секции, обозначени със сиви каменни линии в горната част. Имена са изписани в девет от тези секции, като всяка съдържа приблизително по 16 колони.

Снимки в близък план на източната стена показват, че във всяка колона са изписани имената на осем загинали войници.

При 16 колони и девет секции това означава 1152 имена на всяка стена - или общо 2304 имена върху двете мемориални стени.

Сон Хак Чунг, старши изследовател в Корейския институт за стратегия по сигурността, потвърждава оценката на BBC.

"Мемориалните стени са изпълнени с имената на загиналите войници, изписани с изключително дребни символи. Като се има предвид площта и гъстотата на текста, броят на записаните там хора вероятно достига няколко хиляди", казва той.

Точният брой не може да бъде потвърден заради липсата на изображения с по-висока резолюция, но оценката на BBC е близка до данните на южнокорейската Национална разузнавателна служба.

През септември 2025 г. агенцията съобщи, че около 2000 севернокорейски войници са загинали, а още 2700 са били ранени.

До февруари тази година южнокорейското разузнаване актуализира данните, заявявайки, че около 6000 от приблизително 11 000-те севернокорейски военнослужещи, изпратени в Русия, са били убити или ранени, без да уточнява точния брой на загиналите и ранените. Нито Пхенян, нито Москва са публикували официална статистика.

"Йерархична система" на почит

Според южнокорейската изследователска компания SI Analytics мемориалът разкрива "йерархична система на възпоменание".

Войниците, проявили "изключителна храброст", са почетени с външни гробове и надгробни плочи, докато останалите са възпоменати чрез урни, съхранявани в колумбариум вътре в комплекса.

Ким Джин-му, бивш старши научен сътрудник в държавния Корейски институт за отбранителни анализи, смята, че в гробището вероятно са погребани откритите тела, висши офицери или хора, получили специално признание, включително такива, пожертвали се в името на други.

Сателитна снимка от началото на април, предоставена от SI Analytics, показва около 140 гроба от западната страна на гробището и още 138 от противоположната страна.

В центъра на гробището има и сива сграда, която вероятно представлява колумбариум за съхранение на погребални урни, смята Чунг.

"Цялата стена изглежда е запълнена с отделения тип решетка за съхранение на останки", казва той.

"Колумбариумът е триетажна сграда и дори ако изключим офисите и изложбените площи, вътрешното пространство само по себе си би могло да побере поне 1000 комплекта останки", добавя експертът.

  • Опит за оправдаване на войната

Южнокорейското Министерство на обединението заяви, че е "трудно да се потвърди" дали всички загинали войници са били увековечени върху мемориалните стени.

Изследователят Ким обаче смята, че е много вероятно имената на всички севернокорейски войници, загинали в Курска област, да са били включени.

"Мемориалът има за цел да възнагради онези, които са се пожертвали за държавата, и да поддържа обществената подкрепа", казва той. "Пропускането на имена би могло да предизвика недоволство сред семействата на загиналите и да подкопае самата цел на мемориала."

Севернокорейските държавни медии също съобщиха, че в същия район е построен жилищен комплекс за ветерани от войната в Русия и за семействата на загиналите. Жителите са започнали да се нанасят там още през март.

Чо Хан-бум, старши научен сътрудник в държавния Корейски институт за национално обединение, смята, че решението на Пхенян да изгради паметник на загиналите войници е опит да се оправдае изпращането на войски след големите загуби.

"За Северна Корея Русия е единствената държава, с която може да си сътрудничи военно в сегашното си състояние на изолация", казва той.

Според него мемориалът показва и готовността на Пхенян да продължи военното сътрудничество с Москва "независимо от това как ще се развие войната".

Източник: BBC    
