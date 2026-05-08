Задържаха шофьор на тир с над 2,8 промила алкохол в кръвта

Органите на реда го спрели, тъй като криволичел по пътя

8 май 2026, 12:20
Източник: БТА

В ъв Варна е задържан шофьор на товарен автомобил, в чиято кръв е имало над 2,8 промила алкохол, съобщиха от полицията в града.

Мъжът е на 62 години.

От полицията посочиха, че автомобилът е спрян около 21:00 ч. на един от централните булеварди в града – „Христо Ботев“.

Първоначално е задържан от служители на Общинска полиция. Те са го спрели, тъй като криволичел по пътя. На място е пристигнал и екип на Първо районно управление.

Проверката на шофьора отчела високо съдържание на алкохол – 2,86 промила. Мъжът е откаран в болница, където са му направени кръвни изследвания.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
Варна Пиян шофьор Алкохол зад волана Товарен автомобил Задържане 2.86 промила алкохол Общинска полиция Първо районно управление Досъдебно производство Булевард Христо Ботев
Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

България Преди 5 минути

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Иван Демерджиев

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 6 минути

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 9 минути

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

България Преди 10 минути

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

България Преди 11 минути

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 12 минути

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

България Преди 13 минути

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

България Преди 13 минути

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

България Преди 14 минути

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 14 минути

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 14 минути

Димитров владее английски, немски и руски език

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 15 минути

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е новият министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването

България Преди 16 минути

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

България Преди 18 минути

Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“

Колко опасен е хантавирусът?

Колко опасен е хантавирусът?

Свят Преди 26 минути

Случай на круизен кораб предизвика международна тревога, но рискът за обществото остава нисък

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Свят Преди 55 минути

Докато конфликтът в Близкия изток свива семейните бюджети по света, енергийните гиганти, големите банки и отбранителният сектор отчитат рекордни приходи

