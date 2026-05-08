Банков обир в Германия, взети са заложници

Г ерманската полиция е реагирала на инцидент със заложници в клон на спестовна банка в западния германски град Зинциг, разположен в провинция Рейнланд-Пфалц, предава Reuters .

В официално изявление властите съобщиха, че мащабна полицейска операция е в ход, след като сигнал за инцидента е бил подаден в центъра на града около 07:00 часа по Гринуич.

По данни на полицията действията на място продължават, като засега не се съобщават допълнителни подробности за евентуалните извършители или броя на заложниците.