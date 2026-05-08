Вземете новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена
A1 вече предлага новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 – смартфони, създадени за потребителите, които търсят водеща камера, мощна производителност, интелигентни функции и дълъг живот на батерията. Двата модела се предлагат в комплект с безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip и с отстъпка от 100 евро/195,58 лв. при покупка в брой или на лизинг в комбинация с план Unlimited до 31 май.

Серията HONOR 600 поставя акцент върху мобилната фотография, AI възможностите и издръжливостта в ежедневието. И двата модела разполагат с 200 MP ултраясна AI основна камера с двойна стабилизация (OIS + EIS), която осигурява ясни и детайлни снимки дори при слаба светлина, както и 12 MP ултраширокоъгълен сензор. В допълнение, 50 MP селфи камерата позволява гъвкавост при различни сценарии – от портрети до видеоразговори.

Интелигентните функции като AI Image to Video 2.0, AI Photo Agent, Magic Color и AI Super Zoom 2.0 дават на потребителите лесни инструменти за създаване и обработка на съдържание директно от телефона. С тях снимките могат да бъдат редактирани за секунди, стиловете – променяни с едно докосване, а изображенията – превръщани във видео съдържание бързо и интуитивно.

И двата смартфона идват с 6400 mAh батерия и 80W HONOR SuperCharge бързо зареждане, което осигурява дълга работа и бързо възстановяване на енергията – важно предимство в динамичното ежедневие. Дисплеят достига до 8000 нита пикова HDR яркост, поддържа 120Hz адаптивна честота на опресняване и включва технологии за комфорт на очите, което го прави удобен за работа, забавление и използване на открито.

Дизайнът на серията съчетава елегантен тънък профил, матова метална рамка и устойчивост на вода и прах с IP68, IP69 и IP69K рейтинги и SGS сертификат, което гарантира надеждност при различни условия. Устройствата интегрират и AI решения за сигурност, включително разпознаване на дийпфейкове и гласово клониране.

HONOR 600 Pro е насочен към потребители, които търсят флагманска производителност и максимална гъвкавост при снимане. Моделът е оборудван със Snapdragon 8 Elite процесор и, освен с 200 MP основен сензор + 12 MP ултраширокоъгълен, разполага и с 50 MP перископна телефото камера с 3.5x оптично увеличение, която позволява заснемане на детайли от разстояние без компромис с качеството. Допълнително предимство е поддръжката на 50W безжично зареждане, което осигурява още повече удобство в ежедневието.

HONOR 600 предлага балансирана комбинация от производителност и функционалности, като използва Snapdragon 7 Gen 4 процесор от ново поколение за плавна работа при ежедневни задачи, гледане и създаване на съдържание. Моделът запазва ключовите предимства на серията и е подходящ избор за потребители, които търсят надежден смартфон с AI възможности и водеща камера.

До 31 май клиентите на телекома могат да закупят HONOR 600 Pro в комплект с безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip за 659,98 €/1290,81 лв. в брой с план Unlimited Ultra, а HONOR 600 – за 359,98 €/704,06 лв. при същите условия.

