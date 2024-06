Кола се взриви в Хърватия, 9-годишно дете загина

Д еветгодишно дете загина, а трима души са ранени при експлозия на кола в Хърватия близо до туристическия град Задар, съобщи днес хърватската полицията, цитирана от Франс прес и местни медии.

Ранените мъж и две жени са закарани в болницата в Задар, уточни хърватската национална телевизия ХРТ.

От полицията съобщиха, че въз основа на досега проведеното разследване има съмнения, че експлозията е станала вследствие на задействане на неустановено към момента взривно устройство в автомобила с чешка регистрация.

On Wednesday at 18:00, a car exploded near the town of Obrovac in northern #Dalmatia, in Zadar County, #Croatia. One child was killed and three adults were injured and taken to hospital. They were #Czech citizenshttps://t.co/w8GVqkXsOe