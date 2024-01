Камион с 60 т втечнен природен газ се взриви в столицата на Монголия, има жертви

К амион, превозващ 60 тона втечнен природен газ и кола се сблъскаха на кръстовище в монголската столица Улан Батор, при което се стигна до мощен взрив.

Шестима души загинаха, а 11 други бяха ранени, предадоха световните агенции, като се позоваха на официални представители.

Mongolia | Gas Explosion Rocks Capital



A vehicle said to be carrying 60 tonnes of LNG exploded in the early hours of Wednesday when it collided with a car. (Mongolian Emergency Services)



Six people have been killed - including three fire fighters - and more than a dozen injured… pic.twitter.com/bt955a93a7