Коктейли "Молотов" в избирателни секции в Русия

Ж ена хвърли коктейл "Молотов" по избирателна секция във втория по големина руски град Санкт Петербург, в първия ден от тридневните президентски избори в страната, предаде местния новинарски сайт "Фонтанка".

Жена изля зелена боя в урна за гласуване в Русия

При друг случай в Югра, в Сибир, в района, където се намират най-големите руски нефтени и газови находища, жена замери избирателна урна с коктейл "Молотов", но не успя да изгори бюлетините. Огънят бързо беше потушен.

Председателят на избирателната комисия в Санкт Петербург Максим Мейксин каза, че полицията е предотвратила опит на млада жена да хвърли коктейл "Молотов" по табела в една от избирателните секции в града, съобщи ТАСС.

"Незаконните действия бяха незабавно прекратени от полицейски служители. Никой не е пострадал", написа Мейксин в своя канал си в приложението "Телеграм". Във видео от охранителна камера обаче се вижда огън пред избирателната секция.

