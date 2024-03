Жена изля зелена боя в урна за гласуване в Русия

Р уски следователи съобщиха, че завеждат наказателно дело срещу жена, изсипала зелена боя в урна за гласуване, в опит да наруши хода на президентските избори в страната, предаде "Ройтерс".

Днес започна гласуването в 11-те часови пояса на страната. Това е началото на тридневните избори, на които президентът Владимир Путин почти със сигурност ще получи още шест години начело на най-голямата ядрена сила в света.

Русия арестува двама души, обвини ги, че работят за Украйна

Кадри от видеонаблюдението, публикувани от държавната информационна агенция РИА, показват как млада жена пуска бюлетината си за гласуване, след което спокойно излива зелена течност в прозрачната пластмасова урна.

Веднага след това се вижда как полицай я задържа.

Започва тридневно гласуване в Русия

По-късно на жената, чието име не се съобщава, е повдигнато обвинение за "възпрепятстване на упражняването на избирателните права или на работата на избирателните комисии", съобщи пресслужбата на руския Следствен комитет. За подобно престъпление се предвижда наказание от до пет години затвор.

Два подобни инцидента се случиха в избирателни секции във Воронежка област, съобщава РИА.

