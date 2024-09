Израелска медия: Нетаняху даде зелена светлина за прекратяване на огъня в Ливан

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е дал зелена светлина за прекратяване на огъня с ливанската проиранска шиитска въоръжена групировка "Хизбула" в Ливан, обяви израелската телевизия Ен 12 (N12). От канцеларията на Нетаняху обаче отрекоха, предаде ДПА.

Според телевизия Ен 12, която съобщи за предполагаемата зелена светлина за прекратяване на огъня, целта е да се договори по-трайно споразумение. Говорителка на канцеларията на Нетаняху обаче отрече новината.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал на израелската армия да продължи да се бие с „пълна сила“ и не е отговорил на снощния призив за прекратяване на огъня, съобщиха държавни служители, цитирани от BBC.

В отговор на предложението за прекратяване на огъня, представено от 12 международни съюзници, офисът на Нетаняху казва:

„Новината за прекратяване на огъня – не е вярна. Това е американско-френско предложение, на което премиерът дори не отговори. Новината за предполагаемата директива за смекчаване на боевете на север също е невярна.

"Премиерът инструктира армията да продължи сраженията с пълна сила и според представените му планове. Освен това боевете в Газа ще продължат, докато не бъдат постигнати всички цели на войната."

Масираните израелски въздушни удари срещу цели в Ливан са убили над 600 души от началото на ескалацията в понеделник, съобщи ливанското министерство на здравеопазването.

