Луда надпревара: Кой пръв отново ще изпрати човек на Луната

П рез 1969 година американците изпратиха човек на Луната с компютри, чиито възможности бяха по-скромни от тези на един съвременен смартфон. Защо тогава продължава да ни е трудно днес да изпратим човек на Луната?

Това е едно от онези дразнещи клишета, които обаче съдържат и частица истина. Въпросът заслужава отговор, тъй като Русия, Индия, САЩ, Китай, Япония и Израел се надпреварват кой пръв ще изпрати пак човек на Луната, пише Зулфикар Абани от Deutsche Welle .

Оспорвано състезание

Мисиите до Луната имат различни цели. Основната е да се изпратят хора на повърхността ѝ. Днес това е точно толкова трудно, колкото е било и между 1969 и 1972 г., когато НАСА го е правила шест пъти. Тогава една от американските мисии - Аполо 13 - не успя да кацне. Тъкмо от нея идва и известният израз: "Хюстън, имаме проблем."

В началото на януари 2024 г. НАСА и търговският ѝ партньор Астроботик направиха първата стъпка към връщането на американски роботизирани инструменти на Луната, но така и не успяха. Малко след като космическият апарат „Перегрин 1" се отдели от ракетата носител, задвижващата система отказа, което доведе до външни повреди и до критична загуба на гориво.

„Перегрин 1" бе част от програмата на НАСА „Артемида" и важна стъпка преди мисията с екипаж до Луната през 2025 година. От НАСА заявиха, че тези планове сега ще бъдат отложени с поне една година.

Тъй като това се случва след неуспешно тестово изстрелване на ракетата на SpaceX „Старшип", възможно е да последват и още забавяния. Натискът да пристигнеш първи на Луната обаче няма как да намалее. Китай иска да кацне с екипаж там през 2030 година.

