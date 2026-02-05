Свят

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Изтече договорът Нов СТАРТ, който ограничаваше стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ

5 февруари 2026, 07:30
Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира
Източник: iStock photos/Getty images

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че изтичането на договора Нов СТАРТ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, е "мрачен момент за международната сигурност и мира" и призова двете страни възможно най-бързо да договорят нова рамка за контрол на оръжията за масово унищожение, предаде Ройтерс.

Нов СТАРТ, който изтече в полунощ, ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разполагат, както и на ракетите и бомбардировачи, предназначени за нанасяне на ядрен удар. 

"За първи път от повече от половин век се изправяме пред свят без каквито и да е обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ – двете държави, които притежават огромна част от световните запаси от ядрени оръжия", пише Гутериш в изявление.

Той отбелязва, че загубата на трупани с десетилетия постижения около контрола на оръжията "не може да настъпи в по-лош момент" и предупреждава, че от десетилетия не е имало толкова голяма опасност от използването на ядрено оръжие.

Генералният секретар на ООН обаче казва, че сега има възможност за "рестарт и изграждане на режим за оръжеен контрол, който да отговаря на бързо развиващата се обстановка".

Гутериш също така приветства изразената от лидерите на двете страни нужда да се предотврати безконтролното разпространение на ядрените оръжия.

"Светът сега очаква Русия и САЩ да превърнат думите в действия", посочва той. "Призовавам двете страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да се споразумеят за  нова рамка", пише в заключение генералният секретар на ООН.

Коментарът на Русия

"Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации по договора", заяви по-рано руското външно министерство.

Малко преди това обаче Русия увери, че ще действа "обмислено и отговорно" по въпросите, свързани с ядрените оръжия.

Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия - Барак Обама и Дмитрий Медведев, налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, отбелязва АФП.

Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

По време на разговор вчера с китайския си колега Си Цзинпин, руският президент Владимир Путин подчерта, че "в тази ситуация ще действаме обмислено и отговорно", съобщи съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков пред журналисти.

"Оставаме отворени за намиране на начини за преговори и гарантиране на стратегическа стабилност", каза Ушаков.

На този етап обаче Вашингтон не навлиза в подробности за намеренията си, посочва АФП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че няма какво да обяви, но президентът Доналд Тръмп ще говори "по-късно" по темата, без да уточни кога. Той също така посочи, че Съединените щати искат да включат Китай във всички обсъждания.

"Президентът Тръмп в миналото ясно е заявявал, че за да се постигне реален контрол над въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се действа без включването на Китай, предвид неговия значителен и бързо разрастващ се арсенал", каза Рубио на пресконференция.

Източник: Николай Велев, Анелия Пенкова/БТА    
нов старт русия сащ договор ядрени арсенали
Последвайте ни
Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Свят Преди 1 час

Все още се установява какъв е размерът на щетите

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

Любопитно Преди 1 час

Библията е ясна за обстоятелствата около раждането на Христос и периода му като учител и чудотворец

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Любопитно Преди 1 час

Крал Джордж III царува почти 60 години, третият най-дълъг период в британската история

<p>Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години</p>

Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години

Свят Преди 1 час

Колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г."

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Свят Преди 9 часа

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа"

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

България Преди 10 часа

За първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Свят Преди 10 часа

Така Дмитриев отговори на заплахата Полша да разследва връзките на Епстийн с Русия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Свят Преди 10 часа

Заподозреният за нападението е гръцки гражданин, живеещ в Германия

Създават Туристически гаранционен фонд

Създават Туристически гаранционен фонд

България Преди 10 часа

Законопроектът цели по-добра защита на потребителите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

България Преди 10 часа

Близо 700 са сигналите, получени за две години и половина

Намушкан човек на улица в Стара Загора

Намушкан човек на улица в Стара Загора

България Преди 10 часа

Задържан е 17-годишен младеж

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

България Преди 11 часа

Лифтът не работи заради вятъра

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

Свят Преди 11 часа

След като присъдата беше прочетена, Раут се опита да се самоубие

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

Свят Преди 11 часа

О'Донъл: В ход е планиране на дейности за повишена бдителност в арктическата зона

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри

Червен код за области в България утре

Червен код за области в България утре

България Преди 12 часа

Оранжев код е в сила за Сливен, Хасково и Стара Загора

Всичко от днес

От мрежата

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 февруари, четвъртък

Edna.bg

Левски продължава да чака Кареасо

Gong.bg

Филип Кръстев подписа с отбора на Станимир Стоилов

Gong.bg

Червен код за значителни валежи в Смолян и Кърджали

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс: На второ четене в пленарна зала

Nova.bg