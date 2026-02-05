Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че изтичането на договора Нов СТАРТ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, е "мрачен момент за международната сигурност и мира" и призова двете страни възможно най-бързо да договорят нова рамка за контрол на оръжията за масово унищожение, предаде Ройтерс.

Нов СТАРТ, който изтече в полунощ, ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разполагат, както и на ракетите и бомбардировачи, предназначени за нанасяне на ядрен удар.

"За първи път от повече от половин век се изправяме пред свят без каквито и да е обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ – двете държави, които притежават огромна част от световните запаси от ядрени оръжия", пише Гутериш в изявление.

Той отбелязва, че загубата на трупани с десетилетия постижения около контрола на оръжията "не може да настъпи в по-лош момент" и предупреждава, че от десетилетия не е имало толкова голяма опасност от използването на ядрено оръжие.

Генералният секретар на ООН обаче казва, че сега има възможност за "рестарт и изграждане на режим за оръжеен контрол, който да отговаря на бързо развиващата се обстановка".

Гутериш също така приветства изразената от лидерите на двете страни нужда да се предотврати безконтролното разпространение на ядрените оръжия.

"Светът сега очаква Русия и САЩ да превърнат думите в действия", посочва той. "Призовавам двете страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да се споразумеят за нова рамка", пише в заключение генералният секретар на ООН.

Коментарът на Русия

"Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации по договора", заяви по-рано руското външно министерство.

Малко преди това обаче Русия увери, че ще действа "обмислено и отговорно" по въпросите, свързани с ядрените оръжия.

Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия - Барак Обама и Дмитрий Медведев, налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, отбелязва АФП.

Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

По време на разговор вчера с китайския си колега Си Цзинпин, руският президент Владимир Путин подчерта, че "в тази ситуация ще действаме обмислено и отговорно", съобщи съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков пред журналисти.

"Оставаме отворени за намиране на начини за преговори и гарантиране на стратегическа стабилност", каза Ушаков.

На този етап обаче Вашингтон не навлиза в подробности за намеренията си, посочва АФП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че няма какво да обяви, но президентът Доналд Тръмп ще говори "по-късно" по темата, без да уточни кога. Той също така посочи, че Съединените щати искат да включат Китай във всички обсъждания.

"Президентът Тръмп в миналото ясно е заявявал, че за да се постигне реален контрол над въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се действа без включването на Китай, предвид неговия значителен и бързо разрастващ се арсенал", каза Рубио на пресконференция.