Любопитно

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

През 1947 г. тайна съветска изпитателна база провежда експерименти върху съня

5 февруари 2026, 06:36
Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди
Източник: iStock

П рез 1947 г. тайна съветска изпитателна база провежда експерименти върху съня. Изследователите вземат няколко тестови субекта – затворници – и ги затварят в херметично затворено пространство, което след това се пълни с експериментален стимулиращ газ, предназначен да предотвратява съня. През следващите няколко седмици изследователите планират да наблюдават своите нещастни тестови субекти чрез скрити микрофони и двупосочни огледала.

В началото всичко върви гладко, но след седмица участниците в теста започват да проявяват признаци на стрес. Те се затварят в себе си и стават параноични, шепнейки в микрофоните за своите съзатворници. Но след това, няколко дни по-късно, започват писъците. Затворниците изведнъж изпадат в паника, започват да беснеят и да крещят неистово. Някои очевидно крещяттолкова силно, че на практика си късат гласните струни. И тогава всичко утихва.

Преживяването било ужасяващо, затова експериментаторите се опитали да прекратят изследването и да отворят камерата. Те обаче били спрени, когато глас, един от затворниците, обявил: „Вече не желаем да бъдем освободени“.

Когато изследователите спират газа и отварят камерата няколко дни по-късно, повечето от затворниците са мъртви, очевидно от самонарянявания или от такива, причинени от другите затворници. Някои от тях са прибегнали до канибализъм. Тези, които остават живи, били в състояние на психоза, отказвайки да напуснат и отказвайки да спят отново. Разбира се, съветските власти се опитват да премахнат всички доказателства за това ужасяващо събитие от протокола.

Ако сте запознати с тази история или някаква нейна версия, тогава поздравления, попаднали сте на градска легенда, която си проправи път в интернет през последните години. „Руският експеримент със съня“ , както е известен, първоначално е бил история от типа „creepypasta“ – вид кратка история на ужасите, предназначена да звучи правдоподобно – която сега е мутирала в жива градска легенда. Подобно на популярния Слендърмен, който се е промъквал от интернет фантастика до съвсем реални трагични събития , „Руският експеримент със съня“ сега има живот отвъд авторите, които са го създали.

Но какво прави подобни истории толкова „правдоподобни“? Или, казано по друг начин, защо някои истории се превръщат в градски легенди, а други не, и защо ги приемаме?

Нов фолклор 

Градските легенди са на практика форма на съвременен фолклор. Историите могат да варират по съдържание, от обикновените кулинарни преживявания – историята за пържената мишка от Кентъки – и наблюденията на същества – алигатори в канализацията – до свръхестествени срещи като „Слендърмен“ и „Изчезващият стопаджия“. Всички тези истории са обединени от чувство за странност, макар и в различна степен, както и от частица правдоподобност.

Това е важен фактор за една зараждаща се градска легенда. Колкото и нелепо или обезпокоително да е съдържанието, то трябва да има известна доза достоверност, за да оцелее. Това обикновено се постига чрез комбиниране на елементи от познатото с непознатото, но само в премерени дози.

Предишни изследвания на популярността на народните приказки, като например тези в приказките на братя Грим, показват, че по-популярните разкази са тези, които използват само няколко свръхестествени компонента. Например, „Червената шапчица“ и „Пепеляшка“ са фантастични истории с няколко препратки към странностите, но те също са разпознаваеми и изключително популярни. За разлика от тях, „Магарето маруля“ (понякога „Зеле“), която се появява в същата колекция от разкази, е изпълнена със свръхестествени елементи и въпреки това е едва позната.

Изглежда, че умовете ни имат праг на достоверност, след който критичното ни мислене започва да възразява. Същото може да е вярно и за градските легенди. Ако те включват твърде много изненадващи подробности, тогава историята става по-малко приятна или правдоподобна.

Психологията на градските легенди

От гледна точка на психологията, това може да се обясни във връзка със стиловете на мислене и това, което е известно като модел на двойна обработка. Според тази идея имаме два начина за обработка на информация, които са различни, но въпреки това взаимосвързани.

По същество това е един вид подход, съчетаващ „система едно“ и „система две“, каза пред IFLScience д-р Нийл Дагнал , когнитивен и парапсихологичен изследовател в Манчестър Метрополитън Университет. Първият предпочита емоционалните, инстинктивните и субективните оценки, а вторият се фокусира върху обективното и критично мислене. 

Въпреки че тези процеси протичат паралелно, всеки стил използва различни когнитивни ресурси. Критичното мислене , което се основава на установени правила за логическо разсъждение, е по-умствено натоварващо. То е целенасочено и фокусирано върху вниманието, докато емоционалното мислене е по-малко взискателно, разчита на общи когнитивни процеси за интерпретиране на информация и е предимно автоматично.

Предишни изследвания на теориите за двойната обработка на информацията са установили, че вярата в паранормални явления е тясно свързана с мисленето от типа „система едно“, т.е. интуитивно, а не критично мислене. Така че може би нещо подобно се случва и с вярата в градските легенди.

„Хората са склонни да се ангажират с градски легенди, защото са интересни“, обясни д-р Дагнал. „Те са хубави малки истории, или са интересни анекдоти, или нещо актуално. Така че хората се хващат за това от тази субективна страна и след това са по-малко заинтересовани да потвърдят неговата точност и са по-заинтересовани от историята заради самата история.“

Това обяснение контрастира с други, които се опитват да разглеждат хората просто като склонни да вярват в странни идеи, че те като цяло са неразбиращи. Или, както твърди психологът Гордън Пеникук, хората като цяло ще вярват на „глупости“.

По същество това предполага, че някои хора просто не са проницателни и ще разчитат на системно мислене. Те не са особено селективни с информацията, в която вярват, и вместо това подкрепят неща, които не са истина. Като такива, те ще повярват на всякакви глупости, от градски легенди до паранормални събития и нелепи конспиративни теории.

Но Дагнал вярва, че тук се случва нещо повече. Знаем например, че дори в света на конспиративните теории, вярващите в едно твърдение не е задължително да вярват в друго. Например, той обяснява: „Може да мисля, че Елвис е инсценирал смъртта си, може да мисля, че Елвис е бил убит, но не е задължително да мисля, че това е вярно за Мерилин Монро.“ По същия начин, някой, който вярва в конспирациите за плоската Земя, не е задължително да вярва в извънземни или да е против ваксинациите.

Въпреки че е вярно, че хората, които вярват в конспирации, често имат и други необичайни убеждения, ситуацията е по-сложна и контекстуална от това просто да се каже, че те вярват в „глупости“.

Дори „сред хората, които се занимават с градски легенди“, казва Дагнал, „те ще бъдат по-критични към някои от тези градски легенди, отколкото към други, а степента, до която са податливи на тях, ще бъде повлияна от други фактори, като например колко правдоподобни ги смятат за“.

В същото време, поради възхода на интернет и социалните медии, начинът, по който се разпространяват подобни истории, се е променил. Не само че е по-лесно за хората да разпространяват различни нови градски легенди в интернет, но и много от нас са твърде заети, за да прилагат критично мислене към всичко, което виждат.

„Има по-малко възможности за оценка на истории или за работа с тях...“, отбелязва Дагнал. „В миналото, ако просто сте го получили в имейл и е възможно да сте получили предпазно предупреждение, е по-вероятно то да бъде във фокуса на вниманието ви. Сега те просто се появяват навсякъде.“

Това ни връща към достоверността. Добрите градски легенди са истории, които имат нещо правдоподобно в себе си. Така например историята за алигаторите в канализацията е подходяща, защото има исторически прецедент на места, където са местни. Следователно е правдоподобно алигаторите или крокодилите да са проникнали в други канализационни системи, дори на места като Ню Йорк .

Това важи и за историята за руския експеримент със сън. Съветският съюз е запомнен като жесток и варварски режим, който демонстрира поразително пренебрежение към човешкия живот, особено при Йосиф Сталин. Съчетайте това със съвременни истории за неетични човешки експерименти, като тези, извършвани от нацистите през Втората световна война , или проекта MKUltra на ЦРУ, и ще получите рамката за правдоподобен разказ за малтретирани затворници и зловещи експерименти.

Източник: iflscience    
Градски легенди Руският експеримент със съня Експерименти върху съня Затворници Психология Правдоподобност Съветски съюз Creepypasta Двойна обработка на информация Критично мислене
