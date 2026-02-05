Свят

Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години

Колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г."

5 февруари 2026, 06:42
Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години
Източник: Istock

К олоректалният рак вече има най-високата смъртност сред всички видове рак при хората под 50 години в САЩ, показва изследване на учени от Американското онкологично дружество (American Cancer Society – ACS).

Проучването, публикувано в рецензираното списание Journal of the American Medical Association, използва данни на Националния онкологичен институт, за да анализира нивата на смъртност от рак сред мъже и жени под 50-годишна възраст в периода между 1990 и 2023 г. Изследователите установяват, че смъртността, свързана с някои от най-смъртоносните форми на рак сред по-младите американци:

  1. рак на белия дроб,
  2. рак на мозъка,
  3. рак на гърдата и
  4. левкемия – всъщност е намаляла.

Но колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г.", пише Американското онкологично дружество в изводите си, цитирано от The Hill.

"Не очаквахме колоректалният рак да се изкачи толкова бързо до това ниво, но сега е ясно, че това вече не може да се нарича болест на възрастните хора", казва д-р Ахмедин Джемал, водещ автор на изследването. "Трябва да удвоим усилията си в научните изследвания, за да установим какво движи тази вълна от рак сред поколенията, родени след 1950 г."

Като цяло смъртните случаи от рак сред хората под 50 години са намалели драстично – с 44 процента от 90-те години насам, до голяма степен заради по-добри скринингови програми и терапии, казват учените. В същото време броят на смъртните случаи от колоректален рак в тази възрастова група се е увеличавал "с 1,1 процента годишно от 2005 г. насам", според прессъобщение на ACS, публикувано миналата седмица.

В съобщението не се посочват конкретни причини за ръста на смъртността от колоректален рак, но представител на ACS е заявил пред NewsNation, че изследователите със сигурност разглеждат фактори като "хранене и затлъстяване".

Това съвпада с предишни изводи на ACS, както и с мненията на медицински експерти, които отдават поне част от случаите на рак на дебелото черво при млади хора на "хранене, намалена физическа активност и лоши навици като повече тютюнопушене или употреба на алкохол", каза през 2023 г. д-р Дейна Хейдън, специалист по колоректална хирургия в UW Health в Медисън, щата Уисконсин.

"Но със сигурност има и други фактори, които могат да са свързани с генетиката или с биологията на туморите", добавя Хейдън. "Затова се опитваме много бързо да разберем какво се случва."

Резултатите от проучване, публикувано през август 2025 г., също показват рязък скок от 50 процента в диагнозите на рак на дебелото черво специално сред хората на възраст между 45 и 49 години, съобщава KXAN на Nexstar. Поне част от този процент обаче се дължи на увеличение на диагностицираните случаи след първата година от пандемията от COVID-19, която вероятно е забавила пациентите да търсят навреме медицинска помощ.

Изследователите от ACS, стоящи зад това проучване, също посочват, че има множество възможни причини за ръста в диагнозите.

"В момента има огромно количество изследвания в тази област, които разглеждат всякакви фактори като хранене, фамилна обремененост, дори ранни експозиции в живота като употреба на антибиотици", казва д-р Раджеш Шах от Baylor Scott & White Gastroenterology пред KXAN. "През следващите пет до десет години ще излязат много интересни проучвания, които ще ни дадат по-добра представа за това."

Ракът сред младите скочи със 79% за 30 години

Отделно проучване за връзката между консумацията на алкохол и колоректалния рак беше публикувано само преди седмица в списанието Cancer. Изследователи от Националния здравен институт на САЩ, както и от университетите на Пенсилвания, Мериленд и Queen’s University в Белфаст, установяват връзка между дългосрочната употреба на алкохол и по-висок риск от колоректален рак.

По-конкретно учените определят, че хората, които консумират 14 или повече алкохолни напитки седмично, имат с 25 процента по-висок риск от колоректален рак в сравнение с тези, които пият по-малко от една напитка седмично. Дългосрочните консуматори имат и с 95 процента по-висок риск от рак на правото черво в сравнение с хората, които почти не употребяват алкохол.

Добрата новина е, че ограничените данни от изследването показват, че бивши алкохолици, които са се въздържали от алкохол поне две години, имат "по-нисък риск от рак в сравнение с онези, които поддържат нивата си на пиене".

Медицинските експерти са и оптимисти, че новите насоки за скрининг, които наскоро понижиха препоръчителната начална възраст от 50 на 45 години, ще откриват предракови полипи в ранен етап. Хората с фамилна история на колоректален рак или с определени чревни заболявания може да трябва да се изследват още по-рано, препоръчват от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

"Това изследване подчертава спешната необходимост да защитим и разширим достъпа до здравни грижи, особено във време, когато нарастващите здравни осигуровки и съкращенията на програмите за превенция и скрининг застрашават да обърнат напредъка ни и да заличат постигнатото", заяви Лиса А. Лакас, президент на American Cancer Society Action Network.

Тя добави: "Не можем да си позволим сега да върнем часовника назад."

Вижте в нашата галерия: 10 редки признака, които може да сигнализират рак

10 редки признака, които може да сигнализират рак
10 снимки
кожа
кожа
ръце мъж пръсти
болка крака вени
Източник: The Hill    
Колоректален рак Смъртност от рак Млади хора Рискови фактори Американско онкологично дружество Скрининг Консумация на алкохол САЩ Нарастваща честота Научни изследвания
